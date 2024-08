Nachdem "Deutschland sucht den Superstar" in den vergangenen Jahren stets zu Jahresbeginn ausgestrahlt wurde, wird RTL mit der Castingshow diesmal bekanntlich in den Herbst starten. Nun steht auch der konkrete Ausstrahlungstermin fest: Die 21. Staffel des von UFA Show & Factual produzierten Dauerbrenners läuft ab dem 18. September jeweils mittwochs und samstags um 20:15 Uhr bei RTL. Neu ist, dass die erste Ausgabe auf RTL+ bereits eine Woche vor der linearen Ausstrahlug abrufbar sein wird. Die darauffolgenden Episoden werden schließlich jeweils parallel zur linearen TV-Ausstrahlung vorab auf der Plattform zur Verfügung gestellt.

Doch nicht nur der Herbst-Termin ist neu. Anders als noch im vergangenen Jahr, als die Jubiläums-Staffel mit drei Live-Shows endete, soll diesmal lediglich das Finale in Köln live über die Bühne gehen. Ohnehin fällt die Staffel kürzer aus als zuletzt: Angekündigt wurden nur 15 Folgen, fünf weniger als noch 2023. Ebenfalls neu ist der Fall der Altersgrenze: Erstmals konnte sich jeder bei "DSDS" bewerben, der über 16 Jahre alt ist. Auf diese Weise waren knapp die Hälfte der 10.000 Bewerberinnen und Bewerber über 30 Jahre alt, der älteste sogar 92.

Veränderungen gibt's zudem bekanntlich in der Jury. Neben Dieter Bohlen, der im vergangenen Jahr zusammen mit Pietro Lombardi zurückgekommen war, sind Rapperin Loredana und Schlagersängerin Beatrice Egli neu dabei. "Es ist schön nach Hause zu kommen, zurückzukommen, wo alles begann, wo der Ursprung war und gleichzeitig auch doch alles neu ist", sagt Egli, die 2013 selbst als Siegerin bei "DSDS" hervorging. "Ich kenne die andere Seite, vorne zu stehen vor der Jury und nun den Platz gewechselt zu haben nach elf Jahren ist eine schöne Erfahrung. Aber es fällt mir auch ehrlich gesagt ab und zu ein bisschen schwer, Nein zu sagen, wenn es für Leute nicht weitergeht, weil ich das Gefühl kenne, da zu stehen und diesen Traum zu haben, von der Musik leben zu können und weiterzukommen."

Als Kulisse der Castings dienen diesmal die Themenbereiche im Europa-Park in Rust. Der erste Recall findet in diesem Jahr im Schalker Stadion statt, wo die Kandidatinnen und Kandidaten um den Einzug in den Auslandsrecall kämpfen. Dieser ist in der 21. Staffel auf der griechischen Mittelmeerinsel Kreta angesiedelt.