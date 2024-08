Bereits in dieser Woche kehrt "TV total" aus der Sommerpause zurück, doch den Sendeplatz im Anschluss wird ProSieben erst mal mit Wiederholungen füllen. Bis Ende des Monats laufen mittwochs um 21:25 Uhr Wiederholungen von "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas". Die Dosis an Erstausstrahlungen will der Sender erst ab September wieder ausweiten.

Konkret soll ab Mittwoch, den 4. September die zweite Staffel von "Bratwurst & Baklava - Die Show" beginnen. Die erste Staffel der von Brainpool produzierten Comedyshow mit Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar, die auf dem gleichnamigen - bei RTL+ beheimateten - Podcast basiert, hatte im Frühjahr bis zu 10,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt und sich damit schnell für eine Fortsetzung empfohlen.

Für den weiteren Verlauf des Herbsts soll zudem die zweite Staffel der "Quatsch Comedy Show" mit Tahnee und Khalid Bounouar am Mittwoch im Anschluss an "TV total" folgen. Für die neuen Folgen der Stand-up-Show, hinter der Redseven Entertainment und Serious Fun stehen, hat ProSieben bislang allerdings noch keinen konkreten Starttermin in Aussicht gestellt. Die erste Staffel hatte zwischen April und Juni durchwachsene Quoten erzielt, darf sich nun aber noch einmal beweisen.

Bereits bekannt war, dass ProSieben die Präsenz von "TV total" mit Sebastian Pufpaff in der kommenden Saison deutlich ausweiten wird. So wurde für Samstag, den 31. August um 20:15 Uhr eine XXL-Ausgabe aus der Kölner Lanxess Arena angekündigt. Dazu kommen weitere Events, darunter der neue "Bundesvision Comedy Contest" und eine Neuauflage der "Wok-WM".