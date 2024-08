Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat angekündigt, erstemals alle Wahlsendungen rund um die kommenden Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen barrierefrei anbieten zu wollen. Insgesamt werde man mit mehr als 850 Minuten in Deutscher Gebärdensprache (DGS), Angeboten in Leichter Sprache (LS) und umfassender Untertitelung (UT) Menschen mit Sinnesbehinderung informieren.

Ab sofort wird der Sender alle seine Wahlsendungen - zusätzlich zu seinen bereits mit DGS ausgestatteten Nachrichtengeboten bei "MDR aktuell" um 19:30 Uhr und 21:45 Uhr – in Gebärdensprache übersetzen. Als Standard werden alle Angebote zudem auch untertitelt. Als zusätzliche Formate werde man im Umfeld der Wahl zudem sechs "Fakt ist"-Sendungen barrierefrei mit DGS und UT anbieten. Darüber hinaus soll auch das neue interaktive Format "Erstmal zur Wahl - Dein Kreuz für Thüringen: Interaktiv zur Wahl" gebärdet werden.

Am Wahltag selbst, also am 1. September, sollen zudem alle Wahlsendungen im MDR und im Ersten zusätzlich mit Gebärdensprache übersetzt, ebenso wie die Wahlnachlese am 2. September in beiden Programmen. Daneben plant der MDR erstmals eine umfangreiche Berichterstattung zu den kommenden Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen auch in Leichter Sprache. Bereits vor einigen Wochen hatte die "Tagesschau" ein regelmäßiges Angebot in Leichter Sprach gestartet.