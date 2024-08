am 14.08.2024 - 11:33 Uhr

Seit mehr als drei Jahrzehnten ist "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" aus dem Programm von RTL nicht wegzudenken. Nun richtet sich der Blick der Verantwortlichen aber auf die nächste Generation - in Form eines Ablegers, der bekanntlich seit Mai gedreht wird. Nun wurde bekannt, dass auch "GZSZ"-Legende Wolfgang Bahro einen Auftritt im Soap-Ableger "Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten" haben wird.

Neben Bahro, der bereits seit 1993 den Rechtsanwalt Jo Gerner bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" verkörpert, sind auch Martin Bretschneider ("Das Wunder von Bern"), Andrea Cleven ("Alles was zählt") und Ilona Schulz ("Löwenzahn") Teil des Ensembles, das den Hauptcast um sechs Nachwuchstalente ergänzt.

Und darum geht's: Als Prof. Dr. Dr. Hans Joachim "Jo" Gerner (Wolfgang Bahro) nach seinem Studium begann, als Rechtsanwalt zu praktizieren, führte ihn ein früher Fall in den Berliner Uferpark. Seine damaligen Mandanten: Flo (Martin Bretschneider) und Sandra (Andrea Cleven), die Besitzer des Areals, die ihm aus Geldmangel ein Drittel der Immobilie überschrieben. Nun soll der Skatepark, ein Filet-Grundstück an der Spree, teuer an einen Immobilienhai verkauft werden, doch eine Gruppe Teenager stellt sich quer. Unterstützung erhalten die Jugendlichen von Ora Dora (Ilona Schulz), einer lebenslustigen älteren Dame, die den ganzen Kollekiez auf Trab hält und sich mit der Skater-Crew verbündet.

Ausgestrahlt werden soll der neue Serien-Ableger von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ab November auf RTL+ sowie beim Kindersender Toggo. Ein genauer Ausstrahlungstermin ist bislang allerdings noch nicht bekannt.