Am 27. September stellt das ZDF die zehnteilige Dramedy "This is gonna be great" in seine Mediathek, am 1. Oktober zeigt ZDFneo alle Episoden ab 22:30 Uhr in einem Rutsch auch im linearen Programm. Es handelt sich um eine niederländisch-belgisch-deutsche Koproduktion zwischen BNNVARA, VRT und dem ZDF, für die Rutger Lemm und Rein Mulder das Buch geschrieben haben, Beer ten Kate, Valerie Bisscheroux führten Regie.

Rein Mulder spielt auch die Hauptrolle, den Endzwanziger David, der seine Zelte in Amsterdam abbricht, um als Überrschung zu seiner Freundin Eva nach Berlin zu ziehen, die dort seit kurzem arbeitet. In Berlin will der Filmliebhaber seinen großen Traum verwirklichen und sich eine berufliche Existenz als Schauspieler aufbauen. Doch es geht denkbar schlecht los: Eva gibt David gleich am ersten Abend ihres Wiedersehens den Laufpass.

Trotzdem bleibt David und erkundet fortan mit offenen Augen die Stadt. Er trifft zahlreiche außergewöhnliche Menschen, vom philosophierenden spanischen Kellner bis hin zum Nachtschwärmer, der sich in der Toilette eines angesagten Technoclubs eine kleine Wohnung eingerichtet hat. Dabei sind die Grenzen zwischen Realität und Davids blühender Phantasie und seinem Hang zum großen Drama oft fließend. Neben Aisha, seiner besten Freundin seit Kindheitstagen, findet er in seinem Mitbewohner, dem norwegischen Physikstudenten Rob, und der Deutsch-Amerikanerin Hanna neue Weggefährten. Alle vier sind auf der Suche nach ihrem Platz im Leben. Es geht um Freundschaft, Liebe, Versagensängste, der eigenen Bestimmung im Leben – und Wahrscheinlichkeitsrechnung.