Seit der Ankündigung von Stefan Raabs Boxkampf gegen Regina Halmich rätselt nicht nur die Fernsehbranche: Was hat der Mann, der auch Jahre nach seinem TV-Abschied noch immer als "König Lustig" bezeichnet wird, eigentlich vor? Dass es einzig beim Boxkampf bleiben wird, glauben wenige - doch wirklich bekannt ist bislang, gut einen Monat vor dem sogenannten "Final Fight", noch nichts.

Nun spekuliert die "Bild" allerdings über Raabs TV-Pläne - für die Zeit nach dem Kampf. Demnach ist von einer neuen Sendung die Rede, mit der Raab offenbar einen "Show-Erben" suchen will. Das ist schon alleine deshalb bemerkenswert, weil er diesen mit Sebastian Pufpaff bei ProSieben eigentlich längst gefunden hatte. Allerdings hat die Chemie zwischen Raab und Pufpaff, das ist ein offenes Geheimnis, nicht gestimmt. Möglicherweise ist auch das ein Grund dafür, dass Raab im Herbst - so sich die Spekulationen denn bestätigten - ausgerechnet jener Show Konkurrenz machen will, die er über viele Jahre hinweg moderierte. Laut "Bild" habe Raab für RTL ein neues Format konzipiert, das mittwochs um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden soll, also direkt gegen "TV total".

Die erste Ausgabe der neuen RTL-Show soll dem "Bild"-Bericht zufolge bereits am Mittwoch nach dem Boxkampf laufen, also am 18. September. Was "Bild" nicht schreibt: Für diesen Abend hatte der Privatsender jüngst eigentlich den Auftakt der neuen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" in Aussicht gestellt - was freilich nicht bedeutet, dass RTL seine Pläne kurzerhand noch einmal ändert. ProSieben hatte das "TV total"-Comeback - damals noch mit Raab als Produzent - Ende 2021 sogar mit gerade einmal zwei Tagen Vorlauf angekündigt, was dem Erfolg nachweislich nicht geschadet hat.

Die neuen Raab-Pläne könnten "TV total" bei ProSieben allerdings nicht nur mit Blick auf den Sendeplatz ärgern. Wie "Bild" berichtet, sollen auch die Heavytones mit dabei. Die Band, die derzeit in der Show mit Sebastian Pufpaff die musikalischen Akzente setzt, soll für die neue RTL-Show unterschrieben haben. Bei RTL dürfte man sich über die Spekulationen indes freuen, sorgen sie doch für neuerliche Aufmerksamkeit rund um das Comeback von Stefan Raab. Kein Wunder also, dass aus Köln weder Bestätigung noch Dementi kommt. "Wir freuen uns auf den Box-Kampf am 14. September", heißt es offiziell. Und: "Alles Weitere kommentieren wir nicht."