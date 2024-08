Was es mit Menschen macht, wenn sie kurz vor einem Anschlag stehen, will die neue ARD-Thrillerserie "Informant – Angst über der Stadt" zeigen. Die ist mit Jürgen Vogel, Elisa Schlott und Ivar Wafaei in den Hauptrollen besetzt und nun gibt’s auch einen Sendetermin. Das Erste zeigt die sechs Folgen am 16. und 17. Oktober jeweils zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr, alle Folgen gibt’s ab dem 11. Oktober auch in der ARD-Mediathek zu sehen.

Und weil auch der deutsch-französische Kultursender bei der Serie mit im Boot sitzt, wird die Serie dort auch zu sehen sein. Hier erfolgt die lineare Ausstrahlung am 10. und 11. Oktober ebenfalls ab 20:15 Uhr, in der Mediathek von Arte sind die Episoden ab dem 10. Oktober verfügbar.

Und darum geht es konkret: Hinweise auf einen bevorstehenden Anschlag auf die Hamburger Elbphilharmonie versetzen die Polizeibehörden in Alarmbereitschaft. In sechs Teilen wird erzählt, wie die Angst Ungeheuer gebiert; wie eigene Interessen dazu führen, dass entweder zu viel oder zu wenig getan wird - und wie dadurch Menschen und Familien zerstört werden. Matthias Glasner schrieb die Drehbücher und inszenierte die Serie. Zum Cast gehören neben den Genannten Hauptdarstellern auch noch Claudia Michelsen, Gabriela Maria Schmeide, Bayan Layla, Sabrina Ceesay, Nico Holonics, Ali Reza Ahmadi und Majid Bakhtiari.

"Informant – Angst über der Stadt" ist eine Produktion der filmpool fiction in Koproduktion mit NDR, ARD Degeto, Arte und NRK für die ARD. Produzentin ist Iris Kiefer, die schon vor wenigen Monaten bei BBC Studios Germany andockte (DWDL.de berichtete). Ausführende Produzentin Nikola Bock. Hinter der Kamera stand Friede Clausz. Die Redaktion liegt bei Christian Granderath und Philine Rosenberg (NDR), Christoph Pellander (ARD Degeto Film), Uta Cappel (Arte) und Elisabeth Tangen (NRK).