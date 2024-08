Als "Super Nanny" sorgte einst bei RTL für Furore. Nun, fast genau 20 Jahre später, kehrt Katia Saalfrank überraschend mit einer neuen Sendung ins Fernsehen zurück - diesmal allerdings bei RTLzwei im Nachmittagsprogramm. Wie der Privatsender jetzt ankündigte, ist Saalfrank ab dem 9. September montags bis freitags um 16:05 Uhr in "Helft uns! Die Familienretter" zu sehen.

In dem Format, das RTLzwei in seiner Ankündigung dem "Servicetainment"-Genre zuschreibt, soll sich die Familientherapeutin "alltäglichen Konflikten, wie sie in zahlreichen Familien in Deutschland vorkommen könnten" widmen und "praxisnahe Lösungen zur Wiederherstellung des Familienfriedens" bieten. Anders als in ihren früheren "Super Nanny"-Einsätzen ist Saalfrank in dem Neustart allerdings nicht vor Ort: Vielmehr reagiert sie von außen auf das Geschehen und ordnet dieses ein.

Ohnehin handelt es sich bei den gezeigten Fällen gar nicht um echte Familien. Stattdessen sollen die "exemplarischen Konflikte" von Schauspielern und Komparsen "in dramaturgisch zugespitzten Spielszenen dargestellt" und durch Saalfranks Erklärungen "auf einfache Weise nachvollziehbar" werden, wie der Sender erklärt. Produziert wird "Helft uns! Die Familienretter" von Filmpool Entertainment, das damit also ein neues tägliches Format verantwortet.

Der Umbau der RTLzwei-Daytime geht damit weiter. Gerade erst hatte RTLzwei angekündigt, die Sozial-Reportage "Hartz und herzlich - Tag für Tag" als Nachfolger für die eingestellte Dailysoap "Köln 50667" auf dem Sendeplatz um 18:05 Uhr zeigen zu wollen. Hier geht es bereits am kommenden Montag los (DWDL.de berichtete).