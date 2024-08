Schon vor einigen Monaten wurde bekannt, dass das ZDF für die Mediathek und ZDFneo an einer neuen Serie von den BBC Studios arbeitet, die sich von der BBC-Serie "Ladhood" hat inspirieren lassen. Inzwischen laufen die Dreharbeiten für die acht Folgen unter anderem in Duisburg und Köln – abgeschlossen sein sollen sie Ende Oktober. Entsprechend liegen nun auch erste Informationen über den Cast vor. Johannes Kienast spielt Peppi, der in die Vergangenheit seines 16-jährigen Ichs im Jahr 2006 reist, um zu sehen wer er wirklich ist.





In weiteren Rollen wird in der Serie unter anderem auch Anke Engelke zu sehen sein, deren Prime-Serie "Perfekt verpasst" erst vor wenigen Tagen debütierte. Sabrina Setlur, Jeanette Biedermann, Mola Adebisi und Domian haben Cameo-Auftritte. Zudem spielen auch Nico Marischka, Peter Schneider, Olga von Luckwald, David Schütter, Paula Kober, Arsseni Bultmann, Max Mauff und viele andere mit.



In der Serie stellt Peppi, dass er damals vielleicht doch nicht zu den ganz coolen Kids gehörte. Gekränkt bricht er überstürzt zu seinen Eltern in die alte Heimat Duisburg auf, um herauszufinden, wer ihn ausschließen wollte und was es damit auf sich hat. Die Begegnung mit seiner Jugendclique, den "Chabos", macht ihm schnell klar, dass er deutlich mehr aufzuarbeiten hat als das Rätsel der Nichteinladung.

Auf einer zweiten Zeitebene, einem Nostalgietrip in die Prä-Smartphone-Ära der 2000er, werden Peppis Erlebnisse mit seiner Clique, seine erste Liebe, die Spannungen in seiner Familie und seine größten Jugendsünden erzählt. Arkadij Khaet und Mickey Paatzsch haben die Bücher geschrieben, die sie nun auch inszenieren. Zum Writers Room gehörten zudem Juri Sternburg und Anna Dimitrova. Eva Holtmann ist die Produzentin, Lea Gamula sowie Nina Sollich sind Executive Producer.