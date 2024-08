Bürgerinnen und Bürger Thüringens sind bekanntlich am 1. September an die Wahlurne gerufen, um einen neuen Landtag zu wählen. Glaubt man den jüngsten Umfragen, dann liegt die Alternative für Deutschland (AfD) in der Gunst der dortigen Bevölkerung vorne, gleich mehrere Forschungsinstitute sehen die AfD und damit auch Spitzenkandidat Björn Höcke bei 30 Prozent. Einige Tage nach der Wahl will Paul Ronzheimer, bisher bekannt als Reporter von Bild und Welt, in der ersten Folge seines neuen Sat.1-Formats "Ronzheimer – Wie geht's, Deutschland?" der neuen Popularität des Rechtsextremen auf den Grund gehen.