am 21.08.2024 - 13:15 Uhr

Von einer Kombination aus Dokumentarfilm und Bühnenshow spricht RTL in Zusammenhang mit der Fortsetzung von "Die große GEO-Story – Warum jede Art zählt". Erstmalig lief das Programm im zurückliegenden Herbst im Programm des Privatsenders, damals holte "Wie wir die Welt gesund essen" knapp elf Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. 2023 noch im Oktober ausgestrahlt, soll die neue Folge nun am Donnerstag, 19. September zur besten Sendezeit ausgestrahlt werden. Kundinnen und Kunden von RTL+ sollen den Inhalt sieben Tage im Voraus zum Abruf finden.

"Die große GEO-Story – Warum jede Art zählt" wird Teil der diesjährigen Nachhaltigkeitswoche bei RTL Deutschland. Vom 16. bis 20. September die Themenbereiche (Unter-)Wasserwelt & Artenvielfalt unter dem neuen Label „Für mehr Leben“ crossmedial im Mittelpunkt. Wie steht es um den Lebensraum unserer Meerestiere? Wie schützen wir bspw. Nashörner vor Wilderern? Im vergangenen Jahr drehte sich die Nachhaltigkeitswoche um Konsum, 2022 um Energie & Mobilität.



"Die große GEO-Story" benennt klar, dass derzeit schätzungsweise 150 Arten aussterben. Nicht pro Jahr, sondern jeden Tag. "Wenn das so weitergeht, könnte auch Homo sapiens in nicht allzu ferner Zukunft auf der Roten Liste landen", schreibt RTL. Wie wir das verhindern können, erkundet Wissenschaftsexperte Dirk Steffens in seiner neuen Produktion.

Auf seinen Expeditionen in das Kongobecken, die südafrikanische Savanne oder die Meere vor Mexiko sei Steffens klar geworden, dass jede Art und jede Form von Leben auf unserer Erde zählen, denn nichts hat sich im Laufe der Evolution ohne Sinn entwickelt. Dabei stieß er nach Senderangaben "auf erstaunliche Zusammenhänge", wie etwa Waldelefanten und Wale unser Klima schützen oder wie ein Vogelgesangswettbewerb und ein Schokoriegel die Tierwelt Indonesiens beeinflussen.