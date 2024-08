Wenn die bayerischen Sommerferien am 9. September 2024 zu Ende gegangen sind, dann ist mit dem Freistaat auch das letzte Bundesland aus eben diesen zurück – und im deutschen Fernsehen erhöht sich die Schlagzahl von Erstausstrahlungen klar. Sat.1 etwa wird Mitte September seinen Quiz-Donnerstag um ein zweites Format in der Late-Prime erweitern.

Wie schon vor einigen Wochen angekündigt, handelt es sich dabei um die Constantin-Entertainment-Produktion "Was ist in der Box? Das Comedy-Quiz". Sie läuft ab dem 12. September jeweils donnerstags um 23 Uhr, die erste Staffel umfasst acht Folgen. Nicht nur die Tatsache, dass Sat.1 somit für den 23-Uhr-Slot Neues produzieren lässt ist erwähnenswert, sondern auch der Moderator des neuen Ratespiels: Wie schon bekannt war, führt Luke Mockridge durch die Sendung.

Er hatte in Sat.1 früher mehrere Formate präsentiert, darunter "Luke! Die Woche und ich", "Luke! Die Schule und ich", "Catch" und eine "Greatnightshow", die eine zur Primetime gesendete Late-Night-Show sein wollte. Im Zuge öffentlicher Anschuldigungen gegen ihn, die sich aber nicht bestätigten, weshalb kein Tatverdacht gegen den Entertainer bestand, zog er sich zeitweilig aus der Öffentlichkeit zurück. Auch die Sat.1-Musikshow "All Together Now" präsentierte er, anders als zunächst geplant, nicht.

Jetzt also das Comeback auch als Moderator eines Formats, in dem es gilt, den Inhalt einer "mysteriösen Box" aufzudecken. Es gelte knifflige Rätsel zu lösen, um anhand des Lösungsworts den Inhalt der Box zu erraten. Meltem Kaptan und Martin Klempnow sind in allen acht Folgen dabei und erhalten wechselnde Unterstützung von Simon Gosejohann, Wigald Boning, Janine Kunze, Simon Pearce, Eko Fresh, Guido Cantz, Tony Bauer, Lisa Feller, Abdelkarim und Margie Kinsky.