Er macht es also wohl wirklich: Viele Jahre nach seiner letzten Fernsehmoderation tritt Stefan Raab wieder vor die Kameras. Wie bekannt, wird der ehemalige "TV total"-Moderator am 14. September erneut gegen Regina Halmich boxen. RTL hat die Rechte an dem Event, das auf den Namen "Der Clark Final Fight" hört, erworben. Es steigt in Düsseldorf. Wenig überraschend hat RTL nun bekannt gegeben, dass um den Kampf ein abendfüllendes Event gestrickt wird.

Die Übertragung beginnt erwartungsgemäß um 20:15 Uhr und soll nach vorläufiger Planung drei Stunden lang dauern. Präsent ist dann nicht nur Stefan Raab, sondern auch weitere Personen, mit denen Raab schon oft zusammengearbeitet hat. So wird etwa sein ehemaliger Showpraktikant Elton durch den Abend führen. Elton präsentierte zuletzt für RTL schon unterschiedliche Programme, darunter "Schlag den Besten" – und mehr ist bereits in Planung.



Für den Kommentar zeichnet Frank Buschmann verantwortlich. "Buschi" war einst schon die Stimme von "Schlag den Raab" und ist zudem auch Sportkommentator, wenn gleich er in seiner Karriere mehr in den Bereichen Basketball und Tennis unterwegs war. Mitte September begleitet er also den Boxkampf. Und auch Frauke Ludowig wird an diesem Abend eine Rolle spielen.

Sie übernimmt dann ab etwa 23:15 Uhr die Moderation. Ab dann plant RTL die Ausstrahlung eines "Exclusiv spezial: Der Talk danach". Die einstündige Sendung soll weitere Hintergründe zum Event liefern. Gegen 0:15 Uhr endet dann die Übertragung aus Düsseldorf, dann übernimmt "Take Me Out". Nach aktuellem Stand übrigens nicht bestätigt hat sich, dass Stefan Raab mit einer neuen Mittwochs-Show direkt nach dem Boxkampf zum Angriff auf "TV total" bei ProSieben bläst. Für den 18. September plant RTL aktuell zumindest derzeit noch mit dem Start einer neuen "DSDS"-Staffel.