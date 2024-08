am 22.08.2024 - 11:05 Uhr

Aus der Produktion fiktionaler Inhalte hat sich Sky ja bekanntlich zurückgezogen, im Bereich Non-Fiction macht man aber unverändert weiter. Aushängeschilder sind hier die Ochsenknechts, von denen sich im September nun zumindest Cheyenne und Nino Ochsenknecht-Sifkovits zurückmelden. Ab dem 30. September gibt es nämlich die zweite Staffel von "Unser Hof" zu sehen. Sechs neue Folgen stehen an, die immer montags um 20:15 Uhr auf Sky One ausgestrahlt werden und gleichzeitig dann auch bei Sky und Wow zum Abruf bereit stehen.

In der zweiten Staffel möchten Cheyenne und Nino ein exklusives Goldlabel für ihr Fleisch gründen und eine neue Rinderrasse züchten - eine Kreuzung aus Chianina und Wagyu-Rindern. Während Nino bei den Chianina-Rindern bereits als Experte gilt, stellt die Zucht der kostbaren Wagyu-Rinder für ihn noch Neuland dar. Daher fliegen Cheyenne und Nino nach Japan, um in die Welt der einzigartigen Rasse sowie in die kulinarische und kulturelle Welt Japans einzutauchen.

Obendrein träumt Cheyenne von Familienzuwachs für den Chianinahof: Hühner sollen es werden, um endlich eine eigene Zucht anzulegen. Die angehende Landwirtin steht zudem vor den letzten Prüfungen der Landwirtschaftsschule und managt nebenbei noch das Familienleben oder auch mal eine Kalbsgeburt auf dem Hof.

Produziert wird "Unser Hof" von B28 Produktion. Produzent ist Manuel Menges, Formatentwickler Bernd Schumacher, Executive Producerin seitens B28 Produktion ist Claudia Weisener, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.