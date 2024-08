Nach mehr als 32 Jahren haben Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben am Freitag zum letzten Mal die Moderation von "RTL aktell" übernommen - es war ein bemerkenswerter Abschied nach 4.580 gemeinsamen Sendungen, der dem Duo nun sogar einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde einbringt. Als "Longest Serving National News Anchor Duo" halten Kloeppel und von der Groeben nun also ganz offiziell den weltweiten Spitzenwert, wie sie an diesem Abend live auf Sendung erfahren sollten.

Doch zuerst war es an Ihnen selbst, sich zu verabschieden. In Ihren Abschiedsworten wandten sie sich nochmal an ihr Publikum. Ulrike von der Groeben sagte: "Wir verabschieden uns von den Nachrichten, die unser Leben so sehr geprägt haben wie kaum etwas anderes. Es war uns eine Ehre, eine Verpflichtung und immer auch eine Freude für Sie da zu sein und Sie zu informieren, an guten und an schlechten Tagen." Peter Kloeppel ergänzte: "Wir verabschieden uns von Ihnen, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, denn ohne Sie wäre all das hier nicht möglich. Deshalb verneigen wir uns in Dankbarkeit vor Ihnen. Wir sind dankbar für Ihre Treue und Ihr niemals endendes Interesse an den Geschehnissen auf dieser Welt." Ihren Nachfolgern wünschten Sie "viel Spaß an der Arbeit und viel Erfolg". Peter Kloeppels letzte Worte: "Machen Sie's gut, bleiben sie uns und unserer Sendung treu und bleiben sie immer gut informiert. In diesem Sinne: Leben Sie wohl."

Doch ganz zu Ende war es dann doch wie erwähnt ja noch nicht, denn es wartete noch eine Überraschung: Frauke Ludowig, die seit drei Jahrzehnten mit dem Promimagazin "Exclusiv" unmittelbar vor "RTL aktuell" zu sehen ist, crashte den "RTL aktuell"-Abschied und blickte eine halbe Stunde lang zusammen mit Freunden, Familie und Wegbegleitern auf die Karriere von Kloeppel und von der Groeben zurück. Für diese Würdigung ließ der Privatsender ausnahmsweise sogar seine Dailysoap "Alles was zählt" ausfallen, deren aktuelle Folge somit ausschließlich beim Streamingdienst RTL+ zu sehen ist.

Selbst Bundeskanzler Olaf Scholz würdigte die Arbeit des langjährigen Nachrichten-Duos. "Danke für die viele Arbeit. Danke für die Konsequenz, mit der Sie diesen Beruf ausgeübt haben", sagte Scholz. "Und danke dafür, dass Sie in einer Zeit, in der es viele falsche Nachrichten gibt, die man überall in den sozialen Medien und anderswo finden kann, darauf bestanden haben, dass es gut recherchierte Informationen sind, die die Bürgerinnen und Bürger von den Nachrichtensendungen haben wollen."

Auch der frühere Boxer Henry Maske und Moderator Günther Jauch, dessen RTL-Quiz "Wer wird Millionär?" bereits nahezu 25 Jahre auf Sendung ist, meldete sich mit Grußbotschaften zu Wort. Er sei ja "der einzige noch nicht Pensionär von uns dreien", sagte Jauch. "Aber ich würde sagen, wenn wir uns das nächste Mal privat begegnen und ich bin ja, glaube ich, der Älteste von uns dreien, genau dann würde ich Ihnen beiden das Du anbieten. Also hallo Ulrike, hallo Peter! Aber Sie müssen sich da jetzt noch nicht festlegen. Wir können ja auch sagen, wenn ich pensioniert werde, dann gehen wir in den Duz-Club."

Besonders emotional wurde es aber, als Mitglieder ihrer Familien und der RTL-Familien ihnen noch ein Abschieds-Ständchen brachten und begleitet von Christian Häckl am Klavier "Niemals geht man so ganz" sangen.

© RTL Deutschland / Frank Beer Stephan Schmitter

Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben hatten erstmals am 4. April 1992 gemeinsam "RTL aktuell" moderiert. Von der Groeben begann sogar bereits drei Jahre zuvor - damals noch an der Seite des inzwischen verstorbenen Hans Meiser. Ihre Nachfolge werden nun mit Roberta Bieling und Andreas von Thien sowie Christopher Wittich und Anna Fleischhauer gleich zwei Duos antreten.