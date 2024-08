Zu den wichtigsten Neustarts von Vox gehört in der kommenden Saison ohne Zweifel die neue Musikshow "The Piano", die auf einem internationalen Format basiert und hierzulande mit dem Sänger Mark Forster und dem Pianisten Igor Levit adaptiert wird. Die Moderation übernimmt Annika Lau, die bei RTL das Promi-Magazin "Gala" präsentiert. Bekannt ist nun auch der Ausstrahlungstermin: Wie Vox mitteilte, läuft "The Piano" ab dem 24. Septembrr jeweils dienstags um 20:15 Uhr. Bereits eine Woche zuvor steht die neue Folge vorab bei RTL+ zum Abruf bereit.

Erzählt werden sollen die Geschichten von bislang unentdeckten Klavier-Talenten und ihrer ganz besonderen, persönlichen Verbindung zum Klavier. Dafür werden in Leipzig, Berin, Karlsruhe und Münster Pianos an öffentlichen Plätzen aufgestellt, sodass Pianistinnen und Pianisten ihr musikalische Repertoire präsentieren können. Sie wissen allerdings nicht, dass sie dabei von Levit und Forster aufmerksam beobachtet werden. Wer die beiden am meisten überzeugt, wird schließlich zu einem Abschlusskonzert in der Historischen Stadthalle in Wuppertal eingeladen, um erstmals vor einem großen Publikum zu spielen.

"Vox steht für Musikkompetenz und für Menschen mit außergewöhnlichen Talenten und Geschichten", so Vox-Programmchef Marcel Amruschkewitz. "Beides wird in 'The Piano' auf eine ganz besonders unterhaltsame, beeindruckende und berührende Art vereint. Deshalb freuen wir uns sehr, dieses international erfolgreiche Format nun auch dem deutschen Publikum präsentieren zu können – mit unseren großartigen Experten, Musiker Mark Forster und Star-Pianist Igor Levit, und der wunderbaren Annika Lau als Moderatorin."

Seinen Ursprung hat "The Piano" in Großbritannien, wo die Sendung bei Channel 4 zu sehen war und den besten Start eines neuen Formats seit sechs Jahren schaffte. In diesem Jahr lief bereits die zweite Staffel. Neben Deutschland wird die Show auch in Spanien, den Niederlanden und Dänemark adaptiert. "The Piano" ist ein Format von Love Productions, das weltweit von Fremantle vertrieben wird. Hinter der deutschen Version steht die Produktionsfirma UFA Show & Factual.