am 23.09.2024 - 10:30 Uhr

Nach über 23 Monaten Wartezeit setzt Paramount Network in den USA die fünfte Staffel der Western-Saga "Yellowstone" endlich fort. Nur sechs Folgen stehen noch aus, die dort ab dem 10. November ausgestrahlt werden. Und die gute Nachricht für Fans der Serie: Auch hierzulande muss man nicht viel länger auf sie warten: Der Pay-TV-Sender AXN Black hat angekündigt, mit der Premiere in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch im gleichen Monat zu starten. Die neuen Folgen laufen ab dem 12. November dann immer dienstags um 20:15 Uhr bei AXN Black und stehen zum gleichen Zeitpunkt auch in den AXN Black-Mediatheken u.a. bei Vodafone, MagentaTV und Prime Video Channels zur Verfügung.

AXN Black wird die Folgen hierzulande zunächst exklusiv zeigen, also auch noch vor allen Streaming-Angeboten. Schon als der Sender noch Sony AXN hieß hatte man die Serie, von der ältere Staffeln inzwischen auch bei zahlreichen Streaming-Anbietern zu sehen sind, einst als erster Anbieter in den deutschsprachigen Raum geholt. "Wir freuen uns sehr, unseren Abonnenten die deutsche Fassung der neuen Episoden von 'Yellowstone' direkt nach der US-Ausstrahlung und viele Monate vor allen anderen Anbietern exklusiv auf AXN Black präsentieren zu dürfen", sagt Susanne Braun, Programmverantwortliche bei AXN Black.

"Yellowstone" erzählt die Geschichte der Familie Dutton, die die größte zusammenhängende Rinderfarm in den Vereinigten Staaten kontrolliert. Inmitten wechselnder Allianzen, ungelöster Morde, offener Wunden und hart erarbeiteten Respekts befindet sich die Ranch in ständigem Konflikt mit ihren Nachbarn - einer expandierenden Stadt, einem Indianerreservat und Amerikas erstem Nationalpark.

Kein Wiedersehen geben wird es allerdings mit Hauptdarsteller Kevin Costner, der Mitte des Jahres bestätigte, dass er für die finalen Folgen nicht ans Set zurückkehren werde. Offenbar war es zu Unstimmigkeiten zwischen ihm und Serienschöpfer Taylor Sheridan gekommen, obendrein gab es Terminprobleme, weil Costner sich auf seine "Horizon"-Filme konzentrieren wollte.

Sein Ausstieg dürfte auch hauptverantwortlich dafür sein, dass "Yellowstone" selbst in dieser Form wohl nicht fortgeführt wird, obwohl sich die Produktion zur meistgesehenen US-Serie entwickelt hat. Die Nachfolge-Serie "The Madison" ist aber schon angekündigt, Michelle Pfeiffer ist als eine der Hauptdarstellerinnen bestätigt. Eine Veröffentlichung wird für 2025 erwartet. Daneben gibt es bereits die Ableger "1883" und "1923", weitere sind in Planung. Und auch eine sechste "Yellowstone"-Staffel ist mittlerweile nicht mehr gänzlich ausgeschlossen - allerdings dann wohl nur mit einem Teil des bisherigen Casts.

Dieser Artikel erschien erstmals am 26.8. und wurde am 23.9. mit dem konkreten Sendetermin aktualisiert.