Die Nachricht, dass Banijay Germany die Produktionsfirma Good Times auflöst, ist erst wenige Tage alt (DWDL.de berichtete). Nun bestätigt sich ein Gerücht, das schon seit einigen Wochen durch die Kölner Fernsehbranche geht: Die ProSiebenSat.1-Tochter Just Friends Productions übernimmt künftig die Produktion der erfolgreichen Kabel-Eins-Dokusoap "Mein Lokal, Dein Lokal". Das hat ProSiebenSat.1 gegenüber DWDL.de bestätigt.

Banijay hatte in der vergangenen Woche noch in seiner Pressemitteilung erklärt, dass "Mein Lokal, Dein Lokal" weiterhin von Shona Fraser, neuerdings Geschäftsführerin von Brainpool, und ihrem Team verantwortet werden soll. Tatsächlich ist das Ende hier allerdings schon absehbar, denn nach DWDL.de-Informationen hat Just Friends bereits im Juni die Produktion aufgenommen - aktuell arbeiten beide Produktionsfirmen sogar parallel an neuen Folgen, ehe Just Friends in Zukunft die alleinige Verantwortung für das Format tragen wird.

Die Entscheidung soll, so ist zu hören, bereits vor geraumer Zeit gefallen sein - ganz plötzlich kam der Wechsel für Banijay also nicht. Klar ist aber auch, dass Good Times mit dem Verlust des Produktionsauftrags ein wichtiges Standbein abhanden kam, immerhin handelte es sich bei "Mein Lokal, Dein Lokal" um das einzige tägliche Format, das die Kölner Firma produzierte - und zwar seit mehr als zehn Jahren.

© ProSiebenSat.1

Bei Just Friends erneut vereint, übernehmen Cornelia Landgraf und Sylvia Fahrenkrog-Petersen somit nun also ein Format, das ihnen bestens vertraut ist - und sichern der ProSiebenSat.1-Tochter damit zugleich einen mutmaßlich langjährigen Auftrag für die eigene Sendergruppe. Mit im Schnitt mehr als fünf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gehört "Mein Lokal, Dein Lokal" zu den erfolgreichsten Dauerbrennern von Kabel Eins, in der Spitze erzielte das Format in diesem Jahr sogar bis zu 9,8 Prozent.