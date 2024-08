Im Frühjahr wurde bekannt, dass Ralf Hape, zum damaligen Zeitpunkt noch Chef von Sky Media, "im Laufe des Jahres" zu ARD Media wechselt und dort an die Stelle von Elke Schneiderbanger tritt. Schneiderbanger hatte Ende zurückliegenden Jahres aufgehört, seitdem gab es eine Übergangslösung. Ludgar Lausberg übernahm die Führung "bis zur Regelung der Nachfolge", wie es damals hieß. Am Dienstag nun steht konkret fest, ab wann Hape CEO des ARD-Vermarkters wird. Er startet am 1. Oktober.

"Ich bin glücklich, dass es endlich los geht. Ich freue mich schon sehr auf meine neuen Kolleginnen und Kollegen in Frankfurt und den Verkaufsbüros. Die drei Monate bis zum Jahresende werden wir nutzen, um im Werbemarkt das eine oder andere Ausrufezeichen zu setzen", erklärt Hape. "Mit unseren Angeboten in den beiden großen Mediengattungen Bewegtbild und Audio haben wir eine unique Qualitätspositionierung im Markt für starken Media Value. Das sind gute Voraussetzungen mit Wachstumspotenzial."



Hape komplettiert die Chefetage von ARD Media, der auch Karsten Simon für den Bereich Finanzen und Tobias Lammert für den Bereich Medienpolitik angehören. Bei Sky Media hat Ralf Hape die Geschäfte derweil bereits an Michael Radelsberger übergeben. Sky setzte somit auf eine interne Lösung: Radelsberger war zuvor und ist auch weiterhin Geschäftsführer von Sky Österreich - und eben seit August auch Chef von Sky Media.

Hape wurden beim Sky-Abschied "herausragende Leistungen" attestiert – die er nun ab Oktober an neuer Wirkungsstätte einbringen soll.