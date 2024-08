am 27.08.2024 - 10:26 Uhr

RTL Deutschland und ZDF Studios haben sich auf einen größeren Rechtedeal geeinigt. Das wurde am Dienstagvormittag bekannt. Konkret soll es bei um etwa 1000 Episoden unterschiedlicher Programme gehen, darunter quotenstarke Programme wie "Das Traumschiff", "Der Bergdoktor" oder "Wilsberg". Weitere Krimis, die künftig auch beim RTL-Streamer abrufbar sind, sind "Marie Brand", "Nord Nord Mord" oder "Friesland". Das Paket soll in mehreren Stufen, startend am 15. September, bereitgestellt werden.

Im ersten Schritt sind es in erster Linie Krimiformate, die zu RTL+ kommen, ab Mitte Oktober werden dann auch "Der Bergdoktor", "Die Bergretter" und "Bettys Diagnose" hinzukommen. Mitte November folgen Formate für die ganze Familie, darunter auch Klassiker wie "Die Schwarzwald-Klinik" und eben "Das Traumschiff".



"Serienfans haben auf RTL+ künftig eine zusätzliche Möglichkeit, ihre Lieblingsserien des ZDF – seit zwölf Jahren Marktführer unter den deutschen Fernsehsendern – rund um die Uhr zu genießen", erklärte Dr. Markus Schäfer, Sprecher der Geschäftsführung von ZDF Studios. RTL Deutschland COO Andreas Fischer gab zu Protokoll, dass RTL+ "erste Adresse" für alle Partner in Deutschland sein wolle. "Dieses hochkarätige Paket an ZDF-Erfolgsserien ist eine perfekte Ergänzung zu unserem eigenen Must-see-Content und kann auf RTL+ auch nochmal eine ganz neue, jüngere Zielgruppe begeistern."

Im Gegensatz zur ZDF Mediathek werden bei RTL+ also auch ältere Episoden unabhängig von der TV-Ausstrahlung zum Abruf bereit stehen. Die ZDF-Mediathek darf Episoden ihrer Programme nur für einen gewissen Zeitraum nach linearer Ausstrahlung bereitstellen.