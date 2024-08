Nach 22 Jahren ist Schluss mit lustig - zumindest für Günter Grünwald und seine Comedyshow im BR Fernsehen. Wie der Sender jetzt bekanntgab, wird es am Freitag, den 11. Oktober um 22:00 Uhr die letzte Ausgabe von "Grünwald Freitagscomedy" zu sehen geben. Nach über 200 Folgen wird sich der Kabarettist verabschieden. Es seien "schöne Jahre" gewesen, so Grünwald in einem Statement. "Anstrengende Jahre und vor allem harmonische Jahre."

Grünwald: "Ich hatte das große Glück, mit einem erstklassigen Team zusammenarbeiten zu dürfen. Sowohl Redaktion, Autorinnen, Autoren und der Regisseur sind absolute Spitzenkräfte, die mit jeder nationalen und internationalen Showgröße hätten arbeiten können. Aber sie haben mit mir gearbeitet. Nun, ich weiß halt ein paar Dinge über sie aus ihrer Vergangenheit, die die Polizei nicht weiß und da war ihre Entscheidung für mich klar. Aber nun ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Aber es ist so, wie es heißt: Wenn eine Tür zugeht, geht irgendwo ein Fenster kaputt. Oder so ähnlich."

"Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören" sei "der dümmste Satz der Welt", findet Grünwald. "Was für ein Unsinn. Warum soll man, mit was auch immer, aufhören, wenn es am schönsten ist. Nein, man hört auf, weil man was anderes machen will. Und ich habe einen neuen Beruf, eine neue Berufung gefunden: Ich werde Can Can Tänzerin im Moulin Rouge. Den Federschmuck habe ich schon." Immerhin: Mit Auftritten in verschiedenen Formaten soll Günter Grünwald dem BR auch weiterhin treu bleiben, heißt es.

© BR / Markus Konvalin Björn Wilhelm

"22 Jahre Grünwalds Freitagscomedy, das ist für ein Fernsehformat fast eine Ewigkeit, aber trotzdem war jede einzelne Sendung immer wieder neu", sagte Björn Wilhelm, Programmdirektor Kultur des BR. "Denn Günter Grünwald hat es geschafft, mit seinen Figuren, mit Ironie, Biss und Klamauk immer auf der Höhe der Zeit zu sein, ohne sich dem Zeitgeist anzupassen. Der verdiente Lohn für einen so wandelbaren Künstler: Seine Sketche wurden auch in den Mediatheken und auf Youtube zu absoluten Hits. Vielen Dank, Günter Grünwald, für 22 Jahre mit vielen sehr lustigen Freitagabenden. Joe Waschl, Hausmeister Bamberger oder Bonzo werden uns immer in Erinnerung bleiben."