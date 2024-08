Noch im September wird Vox die wöchentliche Dosis von Sendungen mit Kommentaren von Guido Maria Kretschmer wieder erhöhen. Konkret kehrt dann mit "Guidos Deko Queen" ein weiteres Format mit ihm zurück auf den 16-Uhr-Sendeplatz, während die "Shopping Queen" um 15 Uhr beheimatet bleibt. In "Guidos Deko Queen" gilt es, Wohnungen nach einem bestimmten Motto umzugestalten.

2021 lief die Sendung aus dem Hause RTL Studios erstmals – damals übrigens noch samstags. Seit Ende 2021 ist das Format auch wochentags zu sehen – mit wachsendem Erfolg. In der dritten von bis dato fünf gezeigten Staffeln gelang erstmals ein zweistelliger Zielgruppen-Marktanteil. Zuletzt sicherten sich die jeweils erfolgreichsten Ausgaben jeweils mehr als elf Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und übertrafen damit auch den Vox-Senderschnitt sehr deutlich.



Im Februar liefen nun die bis dato letzten Ausgaben. Aktuell setzt Vox wochentags um 16 Uhr auf "Das Duell – Zwischen Tüll und Tränen", das sich mit Blick auf die Zahlen aber schwer tut. Mit nur etwas mehr als fünf Prozent bei den Umworbenen war man in die laufende Woche gestartet, am Dienstag musste sich das Programm dann sogar mit wirklich schlechten 3,3 Prozent zufrieden geben. Vergangene Woche schwankten die Ergebnisse zwischen rund vier und etwa acht Prozent.

Auch die "Shopping Queen" knüpft aktuell nicht ganz an frühere Glanzzeiten an. Der erfolgreichste Monat im Jahr 2024 war hier der Februar mit im Schnitt 6,7 Prozent. Im August liegt man bei 4,4 Prozent, was nicht zuletzt aber auch an der Olympia-Konkurrenz liegt. Vergangene Woche holte die Sendung rund fünfeinhalb Prozent bei den Umworbenen.