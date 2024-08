Wenn am kommenden Sonntag die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen stattfinden, dann wird neben ARD und ZDF mit RTL noch ein weiteres Vollprogramm über die Ergebnisse berichten. Geplant ist eine Sondersendung, die RTL zusammen mit dem Nachrichtensender ntv ab 17:45 Uhr auf die Beine stellt - mit Moderator Christopher Wittich, der gerade erst die Nachfolge von Peter Kloeppel bei "RTL aktuell" angetreten hat.

Das Promi-Magazin "Exclusiv - Weekend" wird durch die Sondersendung am Sonntag ausnahmsweise nicht im linearen Programm zu sehen sein. Eine Ausstrahlung ist aber trotzdem geplant - allerdings ausschließlich bei RTL+. Es ist das erste Mal, dass Moderatorin Frauke Ludowig mit der Wochenendausgabe des Magazins exklusiv auf der Streaming-Plattform auf Sendung geht. Ein kostenpflichtiges Abo ist dafür allerdings nicht nötig: Wie RTL ankündigte, soll die Sendung im Free-Bereich von RTL+ veröffentlicht werden.

Höcke sagt TV-Debatte kurzfristig ab

Unterdessen muss ntv an diesem Mittwoch kurzfristig umplanen. Der Grund: Der thüringische AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke hat seine Teilnahme an einer Debatte, die der Nachrichtensender ab 17:00 Uhr zusammen mit dem Radiosender Antenne Thüringen veranstaltet, kurzfristig abgesagt. Ein Höcke-Sprecher nannte "gesundheitliche Gründe" für die Absage. Der Wahlkampf soll jedoch am Donnerstag "wie geplant fortgesetzt werden", schrieb Torben Braga, stellvertretender Sprecher der AfD Thüringen, auf "X".

Bemerkenswert: Bereits am Montag, als der Politiker bereits an einer TV-Runde des MDR teilnahm, soll Höcke versucht haben, die Teilnahme an der Diskussion abzusagen - da war zunächst von "privaten Gründen" die Rede, wie es in einem Bericht auf "ntv.de" heißt. Am Dienstag wiederum soll Höcke seine Teilnahme erneut zugesagt haben, ehe einen Tag später die endgültige Absage erfolgte. Als Ersatz für ihn wird nun Stefan Möller, Co-Landessprecher der AfD Thüringen, an der Sendung von ntv und Antenne Thüringen teilnehmen.