am 28.08.2024 - 16:45 Uhr

Auf der Website ist er bereits verschwunden; ist im Impressum nicht mehr zu finden: Dirk Schweitzer, erst seit diesem Frühjahr CEO der MMC Group in Köln, hat das Unternehmen schon wieder verlassen. Auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de bestätigt Schweitzer am Mittwoch sein Ausscheiden und sagt: „Das Ganze ist in gegenseitigem Einvernehmen geschehen und ich stehe dem Unternehmen weiterhin beratend zur Seite.“ Bei der MMC gab es auf Anfrage zunächst keine Stellungnahme.

Die MMC Group besteht aus vier Tochtergesellschaften, allem voran der MMC Studios Köln GmbH. Dazu kommen die MMC Movies Köln GmbH, die MMC Medienholding GmbH und die Magic Eye GmbH. Die Gruppe ist damit als Studio-Betreiber, technischer Dienstleister und zuletzt mit wachsenden Ambitionen auch als Produktionshaus tätig. Eine Strategie, die der frühere CEO Jens Wolf angestoßen hatte. Der ging im Februar diesen Jahres von Bord, Dirk Schweitzer wurde als sein Nachfolger vorgestellt.

Schweitzer war zuletzt Vorstandsvorsitzender der börsennotierten Splendid Medien AG. Zuvor fungierte Schweitzer als Geschäftsführer der Tele München Gruppe, nachdem er über zehn Jahre bei der RTL Group für das Lizenzgeschäft und die Pay-TV-Programme in Köln sowie die Universum Film in München zuständig war. Sein Wechsel zur MMC Group erfolgte im Frühjahr zusammen mit Björn Siecken, der neuer CFO der MMC Group wurde. Siecken war bis vergangenen Oktober unter Schweitzer Finanzvorstand der Splendid Medien AG.

"Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Dirk Schweitzer und Björn Siecken zwei ausgewiesene Fachleute hinzugewinnen konnten, um gemeinsam mit den bewährten Führungskräften Nico Roden und Bastie Griese nicht nur die Film-Aktivitäten der MMC weiter auszubauen und international voranzutreiben, sondern den Wachstumskurs der gesamten Gruppe auch im TV- und Eventbereich fortzusetzen", erklärte Beatrice Dreyfus von Novum Capital, Gesellschafter der MMC Gruppe, im Februar.

Nun ist Schweitzer wieder von Bord gegangen. Siecken wiederum bleibt offenbar. Er wird weiterhin als Geschäftsführer der vier GmbHs geführt. Ein akutes Führungsproblem dürfte es bei der MMC Group trotz wiederholtem Wechsel an der Spitze allerdings nicht geben: Mit Nico Roden (u.a. MMC Studios) und Sebastian Griese (MMC Movies) liegt das Kerngeschäft in den Händen langjähriger Führungskräfte im Haus.