Sat.1 und ProSieben mit deutlich mehr Erstausstrahlungen

am 31.08.2024 - 10:30 Uhr

Während das erste Drittel des Monats noch komplett von den Olympia-Übertragungen dominiert war, gegen die sich die Konkurrenz überwiegend stark zurück hielt, haben die Sender danach ihren Anteil an frischem Programm in der Primetime (Erstausstrahlungen oder Free-TV-Premieren in der Zeit zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht) teils deutlich wieder hochgefahren - schließlich galt es ja auch, die schwachen Quoten während der sportlichen Großereignisse ein Stück weit auszubügeln.

Besonders deutlich war das bei Sat.1 und ProSieben zu sehen: Sat.1 erhöhte seinen Anteil an frischem Programm im Vergleich zum Juli um 18 Prozentpunkte auf 58 Prozent, bei ProSieben ging es um 15 Prozentpunkte nach oben, der Sender blieb damit aber etwas unter der 50-Prozent-Marke. RTL legte mit dem Sommer-Dschungel einen großen Endspurt hin, startete aber ohnehin von einem höheren Niveau, wodurch sich der Frische-Zuwachs hier auf fünf Prozentpunkte beschränkte.

RTL lag mit einem Frische-Anteil von 72 Prozent gleichauf mit dem Ersten und nur knapp hinter dem ZDF, das sich die Führungsposition zurückeroberte. Einziger Privatsender mit einem sogar leicht rückläufigen Frische-Anteil war Kabel Eins, das unter die 20-Prozent-Marke fiel und amit nun wieder das Schlusslicht bildet, nachdem die rote Laterne zuletzt noch bei RTLzwei gelegen hatte. Generell gibt es bei Kabel Eins das Jahr über aber nicht so große Schwankungen - viele Sendeplätze sind hier ja auch in anderen Zeiten mit älteren Spielfilmen belegt, da fällt ein Sommermodus also weniger stark ins Gewicht.

FIX-Punkte

August 2024 Vergleich zum

Vormonat Vergleich zum

August 2023 Jahresschnitt '24

(vs 01-08/23) ZDF 74 von 100 +11 +5 82

( +1 ) Das Erste 72 von 100 -1 +12 81

( +5 ) RTL 72 von 100 +5 -3 80

( -7 ) Sat.1 58 von 100 +18 +15 51

( +11 ) ProSieben 47 von 100 +15 +12 49

( -4 ) VOX 37 von 100 +6 +6 38

( -4 ) RTLzwei 23 von 100 +5 +2 30

( -4 ) kabel eins 19 von 100 -1 +2 23

( +0 )

Frische-Index-Verlauf bis August 2024 Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale