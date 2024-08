Der Auftakt-Roman der "Sommerby"-Buchreihe von Kirsten Boie wird für die ARD verfilmt. In der Umgebung von Hamburg und an der Schlei haben die Dreharbeiten zur Romanverfilmung "Ein Sommer in Sommerby" nach der gleichnamigen Romanvorlage bereits begonnen. In den Hauptrollen sind unter anderem Johanna Gastdorf, Katrin Wichmann, Denis Moschitto und Lotta Herzog zu sehen.

In "Ein Sommer in Sommerby" wollen die drei Großstadtkinder Martha, Mats und Mikkel eigentlich nicht zu ihrer fremden, schroffen Oma in das kleine reetgedeckte Haus ohne Verkehrs- und Telefonanbindung fahren. Doch dann lernt Martha Enes kennen, Mats die Hühner, Mikkel wird zum Helden und Sommerby zum Sehnsuchtsort mit unendlichen Freiheiten.

Mit "zärtlich-schroffem Realismus" erzähle Kirsten Boies "liebe- und humorvolles Sommerabenteuer von den großen Themen, mit denen sich Kinder auseinandersetzen müssen, wenn sie Selbstvertrauen entwickeln und Verantwortung übernehmen wollen", heißt es in der Beschreibung.

Der Film wird von den Produzenten Björn Vosgerau und Levin Hübner von der Produktionsfirma Wüste Medien in Szene gesetzt. Das Drehbuch nach dem Roman von Kirsten Boie schrieb Catharina Junk, Regie führt Mara Eibl-Eibesfeldt. Zum weiteren Cast gehören unter anderem Björn Meyer, Rainer Bock, Hanife Sylejmani, Konstantin Riesen und Helene Salame. Die Redaktion haben Lene Neckel (SWR), Lina Kokaly (Radio Bremen) und Ole Kampovski (NDR). Gedreht wird noch bis Mitte September, die Ausstrahlung ist im kommenden Jahr im Ersten geplant. Ein genauer Sendetermin steht bislang aber nicht fest.