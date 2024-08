Eine weitere Fußballliga ist gegründet worden – sie will eigenen Angaben zufolge die ebenfalls noch junge "Baller League" (läuft in Deutschland auf Joyn und ProSieben Maxx) in den Schatten stellen. Hinter der neuen "Icon League" Elias "Eligella" Nerlich und der mehrfache Champions-League-Sieger Toni Kroos. Schon kommenden Sonntag findet ein erstes Spiel der neuen Liga in der Kölner Lanxess Arena statt.

Kurz vor dem Start ist nun auch ein TV-Partner gefunden: Pluto TV wird einen eigenen Exklusivchannel für die neue Liga einrichten und dort alle Spiele zeigen. Der Deal bezieht sich auf die DACH-Region. Toni Kroos nannte Pluto TV entsprechend einen "ganz wichtigen Partner". Ab dem 9. September wird jeden Montag um 18.00 Uhr The Icon League-Matchday im Düsseldorfer Castello mit insgesamt sieben Spielen gestreamt. Teil des neuen Channels sollen auch Interviews und weitere Behind-the-Scenes-Einblicke sein. Die Partnerschaft geht zudem über die reinen Übertragungsrechte hinaus. "Näher kann man die Icon League nicht erleben", sagt Nerlich.

Pluto TV wird mit seinem Logo auf allen Trikots der teilnehmenden Mannschaften und auf zahlreichen Werbeflächen vor Ort vertreten sein. "Nach dem jüngsten erfolgreichen Launch unseres neuen DAZN Handball x Pluto TV-Kanals, dem ersten exklusiven Handball-Kanal im Free-TV in der DACH-Region oder unserem bereits sehr erfolgreich laufendem DAZN Darts x Pluto TV– Kanals, können wir unseren Zuschauer*innen mit der Icon League nun ein weiteres faszinierendes, schnelles, modernes Livesport-Event mit hohem Entertainmentfaktor und einer einzigartigen Verbindung von Musik, Sport und Lifestyle präsentieren", sagt Olivier Jollet, EVP und International General Manager von Pluto TV.