Der Schauspieler Charles Brauer wird in diesem Jahr mit dem Ehrenpreis Lebenswerk des Deutschen Schauspielpreises ausgezeichnet. Das hat der Vorstand des Bundesverbands Schauspiel entschieden. Der 89-Jährige steht damit in einer Reihe mit Größen wie Michael Degen, Cornalia Froboess, Armin Mueller-Stahl, Senta Berger und Götz George. Im vergangenen Jahr hatte Thekla Carola Wied den Ehrenpreis erhalten.

"In seiner Biografie stehen Theaterengagements neben Fernsehspielen und Serien neben Kinofilmen, Hörspielen und Hörbüchern. Es scheint keine Zeit zu geben, in der er nicht alle Sparten bedient hätte, in der schauspielerische Arbeit möglich ist", begründete die Jury die diesjährige Entscheidung. "Auch wenn er heute einem großen Publikum vor allem als der 'singende' und 'swingende' 'Tatort'-Kommissar Peter Brockmöller an der Seite von Manfred Krug bekannt sein dürfte, hat er vorher und danach in unzähligen Fernsehfilmen und -Serien gespielt."

Mit dem Ehrenpreis Inspiration wird derweil in diesem Jahr der CDU-Politiker Axel Voss. Er erhält den Preis für sein Engagement in für die Kreativbranche zentralen Gesetzgebungsverfahren im Europäischen Parlament. Der BFFS-Vorstand verweist auf die Verabschiedung der EU-Urheberrechtsrichtlinie und den AI Act, bei denen Voss eine zentrale Rolle gespielt habe. "Axel Voss war bei beiden Gesetzgebungsverfahren daran interessiert, eine Lösung zu finden, die die Kreativen und die Strukturen, von denen sie leben, schützt und zugleich die Chancen, die diese technologischen Entwicklungen generell ja auch immer bieten, nicht verbaut", hieß es zur Begründung.

Die Verleihung des Deutschen Schauspielpreises findet in diesem Jahr am 13. September im Club Theater Berlin am Potsdamer Platz statt.