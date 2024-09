Das ZDF hat die Ausstrahlung einer neuen "Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache"-Staffel in Aussicht gestellt. Die neuen Folgen sollen demnach ab dem 18. Oktober immer freitags auf dem bekannten Sendeplatz um 20:15 Uhr zu sehen sein. Die ersten beiden Staffeln eröffneten jeweils noch die neue TV-Saison Anfang September, diese Ehre wird in diesem Jahr jedoch der Reihe "Ein Fall für Zwei" zuteil, die kommende Woche startet.

Von den "Mordsschwestern" hat das ZDF bei den Produktionsfirmen Akzente Film & Fernsehproduktion und Fiction Magnet vier neue Folgen bestellt. Das sind zwei weniger als bei der zurückliegenden, zweiten Staffel. Auch die erste Staffel aus dem Jahr 2022 umfasste vier Episoden. Beide Staffeln waren in jedem Fall sehr erfolgreich und erreichten durchschnittlich mehr als 4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, 2023 wurden 19,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum gemessen.

An der Prämisse der Serie hat sich nichts geändert. Im Mittelpunkt stehen nach wie vor die Schwestern Viktoria (Lena Dörrie) und Felicitas (Caroline Hanke), die privat wegen unterschiedlicher Ansichten immer wieder aneinandergeraten, aber beruflich zusammenarbeiten. Die eine ist Kriminalhauptkommissarin, die andere Kriminaltechnikerin. Zum weiteren Cast gehören auch weiterhin unter anderem Tamer Trasoglu, Claudiu Mark Draghici, Jonah Djalili und Mathias Harrebye-Brandt.

Neu mit dabei ist in diesem Jahr Veronica Ferres, die die Rolle der Dr. Astrid Brockhaus verkörpert - eine operative Fallanalytikerin. Von der und ihrer direkten Art fühlt sich aber Viktoria provoziert, sie wollte auch mal operative Fallanalytikerin werden. Noch dazu sind sie unterschiedlicher Ansicht, was die Ermittlungen zu einer Bombenexplosion angeht.

Termin für neue "Ich dich auch!"-Staffel

Darüber hinaus steht nun auch fest, wann die neue Staffel von "Ich dich auch!" bei ZDFneo zu sehen sein wird. Die insgesamt acht Folgen der dritten Staffel stehen ab dem 2. Oktober zum Binge Watching in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit. Im linearen Programm von ZDFneo ist die Serie ab dem 8. Oktober ab 21:45 Uhr jeweils in Doppelfolgen zu sehen. Produziert von All3Media Fiction geht's in der Serie um Caro (Meriel Hinsching) und Yannik (Rojan Juan Barani), die in den ersten Folgen kaum aus dem Bett zu kriegen waren. Auch jetzt sind sie noch schwer verliebt. Inzwischen teilen die beiden aber eine gemeinsame Wohnung - mit allen Tücken des Zusammenlebens.