Alex Schlüter wird ab dieser Saison durch die Übertragungen der Champions League bei Prime Video führen und in dieser Funktion Sebastian Hellmann ersetzen. Dieses offene Geheimnis hat Amazon am Mittwoch auch endlich offiziell bestätigt. DWDL.de berichtete bereits vor Monaten über den Schritt, zuletzt stand Schlüter für die Wimbledon-Übertragungen für Prime Video vor der Kamera. Darüber hinaus hat Amazon nun auch verraten, dass man mit Cayana Freeman als Reporterin in die neue CL-Saison startet. Auch Freeman war bereits im Rahmen der Wimbledon-Übertragungen für Prime Video im Einsatz.

Prime Video wird auch in dieser Saison das jeweilige Topspiel der Fußball-Königsklasse am Dienstagabend übertragen. Kommentiert werden die Partien wie gewohnt von Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes. Zum Expertenteam gehören neben wechselnden Personen auch Matthias Sammer, Tabea Kemme und Josephine Henning. Die Moderation der Highlights aller weiteren Begegnungen im Anschluss an das Topspiel wird wie gewohnt von Lena Cassel und Patrick Owomoyela übernommen.

Darüber hinaus hat Prime Video jetzt auch bekanntgegeben, welche Spiele man in den kommenden Wochen am Dienstag zeigen wird. Am ersten Spieltag (17. September) ist der Deutsche Vizemeister VfB Stuttgart zu Gast beim CL-Titelverteidiger Real Madrid, an Spieltag Nummer Zwei (1. Oktober) empfängt Borussia Dortmund den schottischen Meister Celtic Glasgow, am dritten Spieltag (22. Oktober) geht’s mit der Partie der Dortmunder in Madrid weiter. Am 5. November überträgt man das Spiel von Leverkusen gegen Liverpool und am 26. November zeigt man das Match der Bayern gegen Paris Saint Germain.

Alle anderen Spiele gibt’s derweil beim Sport-Streamingdienst DAZN zu sehen. Der zeigt diese einerseits die Einzelspiele und bietet gleichzeitig auch eine Konferenz an, daran ändert sich auch in der neuen Ligaphase nichts. Durch die Aufteilung der Spiele ist nun auch klar: Bei DAZN werden vier der ersten fünf Bayern-Spiele zu sehen sein und auch alle Partien von RB Leipzig. Die Aufteilung der Dienstags-Spiele für den sechsten und siebten Spieltag soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Die Spiele des letzten, achten, Spieltags der neuen Ligaphase finden zeitgleich alle am Mittwoch statt und sind damit live ausschließlich auf DAZN zu sehen.