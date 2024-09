Das Nachrichtenmagazin "Focus" holt die ehemalige "Bild"- und RTL-Journalistin Tanit Koch an Bord und macht sie ab sofort zur Autorin der Zeitschrift. In dieser Rolle soll sie darüber hinaus gemeinsam mit "Focus"-Chefautor Thomas Tuma das digitale Newsletter-Format "Focus Briefing" hosten. In diesem Format sollen die beiden tagesaktuell die wichtigsten Themen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft aufgreifen und einordnen. Aktuell befindet sich "Focus Briefing" noch in der Entwicklung.

Tanit Koch war 13 Jahre lang in unterschiedlichen führenden Positionen der Axel-Springer-Gruppe tätig, zuletzt als Chefredakteurin der "Bild". Danach verantwortete sie als Geschäftsführerin den Nachrichtensender ntv und als Chefredakteurin den Newsroom von RTL. Nach etwas weniger als zwei Jahren war für Koch in Köln allerdings schon wieder Schluss und sie wurde 2021 Leiterin der CDU-Wahlkampfkommunikation für die damalige Bundestagswahl.

Journalistisch ist es um Tanit Koch seither ruhig geworden. Für die britische Wochenzeitung "The New European" schreibt sie die Kolumne "Germansplaining", hier und da tritt sie zudem als Gastautorin in Erscheinung. Zu ihrer neuen Aufgabe beim "Focus" sagt sie nun: "Das Engagement für die Redaktion und das digitale ‚Focus Briefing‘ erfüllt mich mit großer Vorfreude und Neugier. Hubert Burda Media bin ich dank der DLD-Konferenz seit langem verbunden und nun froh, selber zur Innovationskraft des Focus beitragen zu können."

"Focus"-Co-Chefredakteur Georg Meck bezeichnet Tanit Koch als "exzellente Journalistin" und sagt: "Wir freuen uns über ihre Verpflichtung für Focus und den damit verbundenen Start in die tagesaktuelle Berichterstattung unseres Nachrichtenmagazins." Und Co-Chefredakteurin Franziska Reich ergänzt: "Mit ihrem kritischen, provokanten und klugen journalistischen Stil wird sie gemeinsam mit Thomas Tuma die wichtigsten Themen im Newsletter einordnen und bewerten. Die Redaktion freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr."