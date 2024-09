am 05.09.2024 - 10:00 Uhr

Wegen akuter Zahlungsprobleme musste die Kölner Produktionsfirma Taglicht Media, die sich in den vergangenen 23 Jahren mit hochwertigen Dokus und Dokuserien einen Namen gemacht und deren Produktionen in der Vergangenheit auch schon mit einem Grimme-Preis ("Akte D") und einem International Emmy ("Jesse Owens") ausgezeichnet wurden, vor einem Monat Insolvenz anmelden. Doch die Insolvenz ist nicht das Ende der Geschichte: Nun geht es mit der neu gegründeten Taglicht Studios weiter.

Dafür hat man Garland Hansmann als neuen und alleinigen Gesellschafter gewonnen, der zugleich als Geschäftsführer auch Mitglied der Geschäftsleitung wird. Die operative Leitung liegt aber auch weiterhin bei Bernd Wilting, der gemeinsam mit Uli Veith einst auch Taglicht Media gegründet hatte, sowie bei Maren Boje, Director Development. Uli Veith gehört der Geschäftsleitung nicht mehr an und wird sich - nach Einarbeitung eines Nachfolgers - aus Altersgründen zurückziehen, wie es auch schon im alten Unternehmen geplant war.

Alle zuletzt verbliebenen 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Taglicht Media wurden in die neue Taglicht Studios übernommen. Mit dem eingespielten Team wolle man "die Arbeit der Taglicht Media und die gewachsenen Partnerschaften mit TV-Sendern und Streamern im In- und Ausland fortsetzen, aber auch neue Akzente setzen und neue Marktsegmente erobern", heißt es nun. Den Schwerpunkt will die neue Taglicht Studios auf nationale und internationale Kooperationen bei Dokus, Dokuserien und Dokudramen legen.

Garland Hansmann: "Taglicht Studios wird auf einem starken Fundament die Zukunft der Branche mitgestalten. Ich habe volles Vertrauen in die Erfahrung und Innovationskraft eines tollen Teams." Bernd Wilting ergänzt: "Mit Taglicht Studios eröffnet sich für uns die Chance, unser Portfolio an hochwertigen Produktionen weiter auszubauen. Unsere Partner können sicher sein, dass wir in gewohnter Qualität spannende, unterhaltsame Geschichten erzählen, die Orientierung bieten."