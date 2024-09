In der Nacht vom 15. auf den 16. September werden in den USA wieder die Primetime Emmys verliehen - und anders als bei der letzten Verleihung, die aufgrund von Verzögerungen durch die Streiks in Hollywood nicht im September vergangenen Jahres, sondern erst im Januar 2024 stattfand, wird man sie nun auch wieder live aus Deutschland heraus verfolgen können, weil sich die Telekom die hiesigen Übertragungsrechte gesichert hat.

Auf dem Sender #dabeiTV startet die Vorberichterstattung in der Nacht zu Montag, 16. September bereits um 0:35 Uhr, ehe es ab 1 Uhr dann zu sehen gibt, wie die Stars über den Roten Teppich flanieren. Die eigentliche Verleihung beginnt dann um 2 Uhr deutscher Zeit.

Und verglichen mit früheren Jahren bei Turner bzw. Warner wertet die Telekom die Übertragung auch noch dadurch auf, dass man während der US-Werbepausen zwei echte Serien-Fans auf Sendung schickt, die ihre Einschätzungen und Analysen zur laufenden Veranstaltung teilen sollen: Zum Einen Hanna Huge von "Serienjunkies", zum Anderen der freie Journalist Patrick Heidmann.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: "Mit MagentaTV bündeln wir als einziger Anbieter in Deutschland viele der nominierten Serien auf einer Plattform, die über uns oder unsere Partner verfügbar sind. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, die Emmys zurück nach Deutschland zu holen und Serien-Fans so ein echtes Highlight anzubieten. Besonders gespannt schauen wir jetzt auf das Abschneiden der fünften Staffel von ‚Fargo‘, für die wir hierzulande die exklusiven Rechte besitzen. Bei fünfzehn Nominierungen drücken wir Noah Hawley und seinem Team selbstverständlich die Daumen!"

"Fargo" bekommt es bei den Miniserien übrigens mit "Baby Reindeer" (Netflix), "Lessons in Chemistry" (Apple TV+), "Ripley" (Netflix) und "True Detective: Night Country" (HBO) zu tun. Die meisten Nominierungen insgesamt hat unterdessen FX-Serie "Shōgun" inne, insgesamt 25 sind es an der Zahl, das im Comedy-Bereich im Rennen befindliche "The Bear" liegt bei 23, "Only Murders in the Building" bei 21 Nominierungen.

Wer sich die Nacht nicht um die Ohren schlagen will, kann die gesamte Übertragung inklusive Kommentierung ab dem 16. September gegen 12 Uhr übrigens auch jederzeit auf Magenta TV+ abrufen, auf #dabeiTV läuft sie auch nochmal zur Primetime um 20:15 Uhr. Auf Abruf bietet die Telekom auch eine kompakte Zusammenfassung von etwa 15 Minuten an.

DWDL.de wird zudem wie in jedem Jahr natürlich auch diesmal wieder ausführlich über alle Gewinnerinnen und Gewinner berichten - auch schon nach den beiden Creative Arts-Verleihungen an diesem Wochenende. Unser ausführliches Special füllt sich in den kommenden eineinhalb Wochen an dieser Stelle.