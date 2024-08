Meistnominierte Serien

25 Nominierungen

Shōgun

23 Nominierungen

The Bear

21 Nominierungen

Only Murders in the Building

19 Nominierungen

True Detective: Night Country

18 Nominierungen

The Crown

16 Nominierungen

Fallout

Hacks

The Morning Show

Mr. & Mrs. Smith

15 Nominierungen

Fargo

13 Nominierungen

Ripley

11 Nominierungen

Baby Reindeer

Palm Royale

10 Nominierungen

Feud: Capote vs. The Swans

Lessons in Chemistry