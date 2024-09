Eine der "größten TV-Premieren", wenn man den Worten von Sport1 Glauben schenkt, steht nun unmittelbar bevor. Wie der Fernsehsender gegenüber DWDL.de bestätigte, wird das neue Sport-Reality-Format "Exatlon" schon am Montag, 16. September 2024, erstmals an den Start gehen. Ebenfalls Mitte September soll die Produktion der Sendung in der Dominikanischen Republik beginnen. Zwischen Aufzeichnung und Ausstrahlung liegt also jeweils kein großer Zeitraum. Produziert und ausgestrahlt werden die Episoden rund drei Monate lang und zwar immer montags bis freitags um 20:15 Uhr – die Rede ist also von einer vergleichsweise hohen Stückzahl.

Den kompletten Cast von "Exatlon" will Sport1 in den kommenden Tagen kommunizieren, die "Bild" berichtet jedoch bereits, dass der ehemalige Basketballer und Ex-"Bachelor" Andrej Mangold Teil des Formats sein wird. Auch zur Produktionsfirma von "Exatlon" gibt es derzeit noch keine Auskunft von Sport1. Schon seit einigen Wochen ist indes bekannt, dass Jochen Stutzky Moderator des neuen Formats wird.



Inhaltlich könnte man sagen, dass in "Exatlon" "Big Brother" und "Ninja Warrior" zusammentreffen. Die Teilnehmenden wohnen nämlich in einem Camp zusammen, dass 24 Stunden am Tag von Kameras überwacht wird. Neben dem Zusammenleben dort geht es um unterschiedliche Wettbewerbe, die zu bestreiten sind. Die Rede ist von "kurzen, schnellen Wettbewerben voller Action und Parcours-Games mit Fokus auf Kraft, Schnelligkeit, Intelligenz und Geschicklichkeit." Zum Teil haben die Wettbewerbe Ausscheidungscharakter.



Der Start der neuen Programmmarke ist ein zentraler Bestandteil einer neuen und umfangreichen Content-Offensive von Sport1. Zu dieser hat sich kürzlich auch Bernhard Burgener, Präsident des Verwaltungsrats von Highlight Communications, geäußert. Sie kommt auch zustande, weil sie von Acunmedya, dem neuen 50-Prozent-Eigentümer von Sport1, vorangetrieben wird. Von Acunmedya kommt auch "Exatlon". Das Format war international bereits in den USA, Mexiko, Rumänien, Ungarn und Slowenien zu sehen.