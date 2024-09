Das ZDF besetzt in naher Zukunft gleich mehrere Führungspositionen in seinen Studios neu. So wird die aktuelle Leiterin des Landesstudios Baden-Württemberg, Eva Schiller, mit Wirkung zum November neue Leiterin des Landesstudios Bayern und somit von München aus arbeiten. In Baden-Württemberg war die 42-Jährige seit 2019. Sie wird in München Nachfolgerin von Stefan Leifert, der seit Sommer bekanntlich das "heute journal" leitet.

Ebenfalls neue Aufgaben stehen Nicola Albrecht (29) ins Haus. Zum 1. Januar wird sie Leiterin der ZDF-Korrespondentenstelle in New York. Dort folgt sie auf Johannes Hano, der inzwischen Leiter des ZDF-Studios Südostasien in Singapur ist. Albrecht leitet aktuell und seit August 2020 das ZDF-Landesstudio Brandenburg in Potsdam. Insgesamt arbeitet sie schon seit 23 Jahren für das Zweite, zuvor etwa in Tel Aviv oder Peking.



Albrechts Nachfolger in Potsdam wird der 59-jährige Kai Niklasch – der derzeit Zehnjähriges als Leiter des ZDF-Studios Bremen feiert – und sich in wenigen Monaten somit nochmals einer neuen Herausforderung stellt. Durch die Verschiebungen sind somit noch offene Posten zu besetzen, dazu hat sich das ZDF aktuell aber noch nicht geäußert.

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten sagt zu den Personalentscheidungen: "Mit Eva Schiller und Nicola Albrecht gehen zwei erfahrene Korrespondentinnen für das ZDF nach München und New York. Sie haben in den vergangenen Jahren unsere Berichterstattung aus dem In- und Ausland mitgeprägt. Gleiches gilt für Kai Niklasch, der seine langjährige Erfahrung als politischer Korrespondent nun in Brandenburg einbringen wird." Zuletzt hatte das ZDF auch Studioleitungen in Tel Aviv, Wien und Hamburg neu besetzt - mehr dazu hier.