Eine neue Instant-Fiction-Serie hat das ZDF bei der ZDF Studios-Tochter Network Movie in Auftrag gegeben. In dem derzeit auf den Arbeitstitel "75F" hörenden Format spielt Zoe Magdalena die Hauptfigur Ronnie. Sie ist 17, übergewichtig und wird in eine Klinik für psychosomatische Störungen eingewiesen. Aber ihr ist von Anfang an klar: hier wird sie nicht bleiben, denn sie ist überzeugt, dass sie keine Hilfe braucht.

Auf dem Klinikflur ist, so heißt es in einer Mitteilung zur Produktion, "alles vertreten": Magersucht, Angststörung, Borderline, Depression. Dann findet Ronnie in den anderen Patientinnen und Patienten eine Familie von Underdogs, schafft es, sich auf die Therapie einzulassen und sich Stück für Stück in ihr eigenes Leben zurück zu kämpfen. Twenty4Tim und Felix Lobrecht haben Cameos, ebenfalls vor der Kamera stehen Alessandro Schuster, Amadin Piatello, Daria Vivien Wolf, Saron Degineh. In zwei Wochen soll bereits der letzte Drehtag der "Mental Health"-Serie sein.



Hauptdarstellerin Zoe Magdalena ist auch Headautorin, ebenfalls an den Büchern arbeiten Jasmina Wesolowski und Momo Sinner in Köln gedreht. Regie führt Eline Gehring. Ein Sendetermin für die sechs Episoden steht natürlich noch nicht fest. Instant-Fiction-Programme wie "75F" entstanden zuletzt meistens nicht nur für die ZDF Mediathek, sondern auch für ZDFneo.

Unter Instant Fiction versteht man eine während der Pandemie erprobte Produktionsweise. Dabei entstehen kurze und fiktionale Serien, meist für die Mediathek, die in kurzer Zeit vom Konzept zur Produktion bis hin zur Ausstrahlung umgesetzt werden. Sie sollen thematisch aktuelle Themen und Debatten aufgreifen.