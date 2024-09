Ab kommenden Montag zeigt Sport1 fünf Mal die Woche, also an jedem Wochentag, eine neue Ausgabe seiner Produktion "Exatlon" – linear immer um 20:15 Uhr. Bei dem Format handelt es sich um eine Sport-Reality-Sendung, die in der Dominikanischen Republik von Acunmedya produziert wird. 20 Personen kämpfen dann in zwei Teams gegeneinander. Sport1 verspricht für den rund dreimonatigen Ausstrahlungszeitraum "herausfordernde Wettbewerbe" und "große Emotionen". Neben den Wettkämpfen wird es auch um das Zwischenmenschliche gehen. Das Camp, in dem die Kandidatinnen und Kandidaten leben, wird 24 Stunden täglich gefilmt.

Der Cast besteht indes aus einer Mischung aus Ex-Sportlern, Reality-Sternchen und Internet-Persönlichkeiten. Mit dabei ist etwa Ex-"Bachelor" Andrej Mangold, die aus verschiedenen Flirtshows bekannte Carina Spack oder der schon in unterschiedlichen Reality-Programmen aufgetretene Eric Sindermann. Außerdem: Boxerin Christina Hammer, Turnerin Kim Bui und JamooTV, der auf TikTok präsent ist.



Turabi Camkiran, Marcel Göttfert, Aneta Sablik, Nam Vo, Kathrin Kunz-Lehr, Dennis Falber, Markus Ertelt, Aycan Yanac, Luca Krüger, Maite Richert, Natalia Wisniewska, Petra Arvela, Marvin Roch und Tahnee Christin runden das Line-Up ab. Moderiert wird "Exatlon" von Jochen Stutzky, der schon mal ankündigt, dass der Cast seine körperlichen und mentalen Grenzen werde überschreiten müssen, um als Champion aus dem Wettbewerb hervorzugehen.



Sport1 bezeichnet die neue Show als eine der "größten TV-Premieren" des Jahres. Das Format ist zugleich als Auftakt der strategischen Kooperation mit Acunmedya. Das Unternehmen war kürzlich ja zur Hälfte bei Sport1 eingestiegen und brachte die Show entsprechend aus seinem Formatkatalog mit.

Jochen Stutzky sagt, er sei stolz "das spektakulärste Sport-Reality-Event des Jahres" zu moderieren. "Und ich freue mich auf aufregende Wettkämpfe, spektakuläre Landschaften und unvergessliche Abenteuer."