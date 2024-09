Seapoint produziert Formate wie "Let’s Dance", "Das Sommerhaus der Stars", "Too Hot to Handle", "Edins Neo Night" und viele weitere bekannte Formate im deutschen Fernsehen. In diesem September wird das Produktionsunternehmen von Geschäftsführerin Nina Klink 10 Jahre alt - und zum Geburtstag haben die Gesellschafter Seapoint eine neue Aufstellung verpasst. Konkret ist die Produktionsfirma seit dem 1. September direkt an die Beta-Gruppe angegliedert.

Bislang agierte Seapoint unter dem Dach der Rosebank AG, also einem mehrheitlich zu Beta gehörenden Unternehmen. Neben Seapoint gehören auch Bantry Bay, Brot & Butter Entertainment sowie Dreamtool Entertainment zu Rosebank, aus diesem Konstrukt ist Seapoint nun also herausgelöst worden und agiert künftig als eigenständige Beta-Tochtergesellschaft.

Dass der Schritt mehr als nur eine Formalie ist, zeigt ein Statement von Nina Klink. Die Seapoint-Chefin sagt: "Mich reizt der Gedanke, weiter unabhängig agieren zu können, dabei aber jetzt im direkten Austausch mit der Beta zu stehen. So können wir uns strategisch konsequenter aufstellen und unsere Stärken gezielter und effizienter ausbauen. Ich danke Jan [Kromschröder, Anm.] und Stefan [Oelze, Anm.] und der gesamten Rosebank AG für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten zehn Jahren." Neben langjährigen Erfolgsformaten wolle man sich in Zukunft "weiter stark auf Eigenentwicklungen fokussieren", sagt Klink.

Der Schritt von Seapoint lenkt den Blick auch auf die bislang sehr im Hintergrund agierende Rosebank AG. Ganz konkret stellt sich mittelfristig die Frage, wieso es dieses Dach überhaupt braucht, wenn die Produktionsfirmen auch unter Beta-Flagge agieren können. "Unsere Vision bei der Gründung der Rosebank-Holding 2013 war es, mit kreativen Unternehmerinnen und Unternehmern gemeinsam Firmen aufzubauen und das Wachstum dieser Firmen zu unterstützen. Das ist 2014 mit Nina Klink und der Seapoint und Gerda Müller und der Bantry Bay erfolgreich gelungen – und setzt sich fort mit Stefan Raiser und der Dreamtool und Uli Zahn und der Brot&Butter Entertainment", sagt Stefan Oelze, Vorstand der Rosebank AG.

"Wir sind zusammen mit Nina stolz darauf, wie sich die Seapoint unter ihrer Führung entwickelt hat. Die Weiterführung als eigenständiges Unternehmen am Markt ist nun ein guter Schritt, und Stefan und ich wünschen Nina und dem herausragenden Team der Seapoint alles Gute und bleibenden Erfolg", sagt Jan Kromschröder, Vorstand der Rosebank AG. "Die Rosebank, gemeinsam mit der Beta, ist insbesondere mit seinen fiktionalen Beteiligungen bestens aufgestellt, um trotz eines herausfordernden Marktes weiter zu wachsen und wird zukünftig auch wieder im non-fiktionalen Bereich Schwerpunkte setzen."