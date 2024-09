Nachdem die neue ARD-Serie "Schwarze Früchte" bereits im Juni ihre Weltpremiere auf dem angesehenen Tribeca Filmfestival in New York feierte, wird die Koproduktion von Jünglinge Film, Studio Zentral und der ARD Degeto Film demnächst auch hierzulande zu sehen sein. So soll die Ausstrahlung ab Freitag, den 18. Oktober in ARD-Mediathek erfolgen. An diesem Abend laufen die Folgen zudem ab 23:00 Uhr beim Spartensender One.

Die Dramedy wirft einen "selbstbewussten und eigenwilligen Blick auf die Lebensrealitäten Schwarzer und queerer Figuren", wie es heißt, und markiert zugleich die erste kreative Zusammenarbeit zwischen der Degeto und dem Schauspieler, Drehbuchautor und Executive Producer Lamin Leroy Gibba, der das Konzept der achtteiligen Serie entwickelt hat und gleichzeitig als Head-Autor sowie Schauspieler vor der Kamera fungiert. Zum weiteren Team der jungen Autorinnen und Autoren gehören außerdem noch Sophia Ayissi, Naomi Kelechi Odhiambo, Lisa Tracy Michalik und Sarah Claire Wray.

Neben Lamin Leroy Gibba sind auch Melodie Simina, Vanessa Yeboah, Benjamin Radjaipour, Daniel Hernandez, Nick Romeo Reimann, Simon Kluth, Thapelo Mashiane, Sheri Hagen, Jerry Kwarteng und einige mehr in verschiedenen Rollen zu sehen.