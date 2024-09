am 11.09.2024 - 11:31 Uhr

Überraschende Programmänderung bei Vox: Wie der Privatsender ankündigte, werden die "Vox Nachrichten" am Mittag ab der kommenden Woche vorübergehend entfallen. Zuletzt waren die kurzen Nachrichten montags bis freitags um kurz vor 14 Uhr zu sehen. Von Montag an kommt es durch den Ausfall der Nachrichtensendung zu leichten Verschiebungen bei der Ausstrahlung der "CSI: Miami"-Wiederholungen im Vorfeld der Eigenproduktionsschiene am Nachmittag.

Was genau zu der Entscheidung führte, ist unterdessen nicht bekannt. Auf DWDL.de-Nachfrage führt eine Sendersprecherin allerdings "programmstrategische Gründe" an - und verspricht, dass die "Vox Nachrichten" nach vier Wochen wieder ins Programm zurückkehren werden. Die nächtlichen Nachrichtenausgaben, die meist nach Mitternacht laufen, sind von der kurzfristigen Programmänderung aber nicht betroffen.

Das vorübergehende Aus der Mittags-Nachrichten geht derweil mit einer weiteren Programmänderung einher. Ab dem kommenden Montag wird Vox die bislang um 14:00 Uhr ausgestrahlte Dokusoap "Full House - Familie XXL" aus dem Programm nehmen. Dabei dürfte es sich vermutlich um eine Reaktion auf die zuletzt sehr mageren Quoten handeln. In den zurückliegenden Wochen erzielte das Format im Schnitt kaum mehr als drei Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, am vorigen Donnerstag fuhr die Filmpool-Produktion mit gerade mal 0,9 Prozent sogar einen bitteren Tiefstwert ein.

Anstelle von "Full House - Familie XXL" zeigt der Sender ab Montag ein Format, das einst bei Vox startete, jüngst aber bei RTL eine Neuauflage erlebte: "Verklag mich doch". Gezeigt werden auf dem 14-Uhr-Sendeplatz jeweils zwei halbstündige Wiederholungen. Beim großen Bruder von Vox war die Scripted Reality zuletzt mit ordentlichen Quoten auf dem Sendeplatz um 17 Uhr zu sehen. Für das kommende Jahr hat RTL gegenüber DWDL.de bereits die Ausstrahlung weiterer Folgen in Aussicht gestellt.

Reeperbahn statt Hobbygärtner bei RTLzwei

Und auch RTLzwei hat für die kommende Woche eine Programmänderung angekündigt: Dort muss die zuletzt montags ab 22:15 Uhr gezeigte Dokusoap "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten" weichen. Ab 22:15 Uhr läuft stattdessen "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez", gefolgt von "Polizei im Einsatz" nach Mitternacht.