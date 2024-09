Dass "Die Verräter" ab dem 10. Oktober mit einem achtteiligen Halloween-Special exklusiv bei RTL+ fortgesetzt wird, ist seit einigen Tagen bekannt (DWDL.de berichtete). Nun hat RTL nicht nur angekündigt, die erste Folge der Staffel auch linear auszustrahlen (10. Oktober, 20:15 Uhr), sondern hat sich auch beim Promi-Cast in die Karten schauen lassen und zumindest einige Namen bestätigt. Demnach werden Gerda Lewis, Jessica Haller und Helge Mark in der neuen Staffel zu sehen sein.

Lewis und Haller sind ehemalige "Bachelorettes" und Influencerinnen, Helge Mark ist TikToker und Schauspieler. Da an der kommenden Staffel insgesamt 16 Promis teilnehmen werden, ist davon auszugehen, dass RTL die weiteren Namen in den kommenden Tagen nach und nach enthüllen wird. Die "Bild" berichtet am Mittwoch ungeachtet dessen aber, dass auch Jimi Blue Ochsenknecht, Dana Schweiger und Bruce Darnell Teilnehmer der kommenden "Verräter"-Staffel sein könnten - diese Informationen liegen auch DWDL.de vor. Bestätigt hat RTL die Namen aber noch nicht offiziell.

Moderiert wird die neue Staffel in jedem Fall wieder von Sonja Zietlow. Für ihre Leistungen in der ersten Staffel kann die Moderatorin aktuell auf einen Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung hoffen, das Format ist außerdem als Beste Unterhaltung Reality nominiert. Aus Quotensicht war "Die Verräter" zumindest mit der linearen Ausstrahlung im vergangenen Jahr kein großer Erfolg: Nach einem ordentlichen Start ließ das Interesse des Publikums an dem Format nach, die letzte Folge erzielte nur noch einen Marktanteil von 8,0 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Doch bei RTL glaubt man nach viel Kritikerlob an das Format - und hatte zuletzt sogar gleich zwei neue Staffeln angekündigt. Das Halloween-Special wird weitestgehend exklusiv bei RTL+ zu sehen sein, im linearen Programm soll darüber hinaus eine weitere Staffel zu sehen sein. Hier gibt’s aber noch keine Informationen bezüglich Cast oder Starttermin.

"Die Verräter" ist eine Produktion von Tower Productions, international sorgte das Format zuletzt für viel Furore. Von den 16 Teilnehmern wurden in Staffel eins ganz zu Beginn drei Verräter ausgewählt. Die Verräter kennen sich untereinander und auch das Publikum ist eingeweiht - die anderen Promis (in der Show sind es die "Loyalen") müssen die Verräter enttarnen, bevor sie von ihnen eliminiert werden. Dem Gewinner winken am Ende 50.000 Euro.