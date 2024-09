© ARD Degeto/Studio Zentral/Iga Drobisz Made in Germany

Inhaltlich geht’s in der Produktion von Studio Zentral und Hyperbole um sechs junge Menschen Anfang 20, die als Kinder von Migranten in Berlin geboren sind und heute zwischen zwei Kulturen pendeln. Ani (Maria Mai Rohmann) fühlt sich ihrem vietnamesischen Vater gegenüber fremd. Coumba (Vanessa Yeboah) will als Schwarze Influencerin mit Kopftuch ein Vorbild für junge Mädchen sein. Jamila (Paula Julie Pitsch) wird als Light-Skinned-Frau beim Dating häufig mit Vorurteilen konfrontiert. Mo (Mohamed Kanj Khamis) träumt von einer Karriere als Filmemacher, doch seine Eltern wollen mit ihm zurück in den Irak. Die Musikerin Zehra (Beritan Ludmila Balci) liebt Frauen und sucht den richtigen Moment, vor ihrer alevitischen Familie zu sich zu stehen. Und Nikki (Daniil Kremkin) fragt sich, wie wichtig für ihn das Jüdischsein ist.

Zwischen den Ansprüchen ihrer Eltern und dem allgegenwärtigen Rassismus versuchen die sechs, ihren eigenen Weg zu finden. Authentizität wollen die Macherinnen und Macher der Serie ganz groß schreiben. So sollen von der Crew bis hin zur Besetzung postmigrantische Biografien und Erfahrungen mit in die Serie einfließen. Gastauftritte haben die Content Creatorin Thi Uyen Ninh, die Sängerin Aisha Vibes, der Sänger und Tänzer Trong Hieu und die Moderatorin Maria Popov. Die Drehbücher stammen von Naomi Bechert, Bahar Bektas, Duc-Thi Bui, Sharon Ryba-Kahn, Raquel Stern, Ozan Mermer, Duc Ngo Ngoc und Anta Helena Recke. Letztere vier führten auch Regie.

Sexperiment-Serie startet ebenfalls

© SWR/Trimafilm 30 Tage Lust

Zögernd und ungeschickt begeben sie sich auf neues Terrain. Machen neue Erfahrungen, erleben Peinlichkeiten und Dating-Fails. Und sind plötzlich ganz ohne den anderen dem Chaos ausgeliefert, das Lust und Sexualität auslösen können. Mit jeder weiteren Begegnung wird klarer, wie fragil ihre Beziehung eigentlich ist - und wie sehr sie gerade beim anderen den nötigen emotionalen Halt finden könnten. Am Ende stellt sich die Frage: Merken Freddy und Zeno rechtzeitig, was für ein gutes Paar sie eigentlich sind?

Als Headautor von "30 Tage Lust" fungierte Bartosz Grudziecki, nehmen ihm schrieben auch Mercedes Lauenstein, Carolina Zimmermann, Berthold Wahjudi, Karla Cristóbal, Marie Sturm und Pia Hellenthal an den Büchern. Inszeniert wurden die Folgen von Pia Hellenthal und Bartosz Grudziecki.