Die neue Serie "Ich bin Dagobert" wird Anfang Oktober nicht nur bei RTL+ zu sehen sein, sondern auch im Free-TV. Wie jetzt bekannt wurde, zeigt Nitro alle sechs Folgen der Produktion von Zeitsprung Pictures am Montag, den 7. Oktober ab 20:15 Uhr. Wer bis zum Ende durchhalten will, muss jedoch bis 1:35 Uhr vor dem Fernseher sitzen - was für all jene, die am nächsten Tag früh aufstehen müssen, vermutlich nicht allzu attraktiv sein dürfte.

Einen Vorgeschmack auf die neue Serie liefert wenige Tage zuvor außerdem auch RTL: Dort wird am Mittwoch, den 2. Oktober ab Mitternacht zumindest die erste Folge ausgestrahlt, wodurch sich der Start des "Nachtjournals" ausnahmsweise auf 0:55 Uhr verschiebt. Die Programmierung dürfte dabei wohl nicht zuletzt als Promo für RTL+ zu verstehen sein, wo "Ich bin Dagobert" am 2. Oktober seine Premiere feiert (DWDL.de berichtete).

In sechs Folgen erzählt die Serie - inspiriert von Arno Funkes Geschichte - den Weg des einfachen Autolackierers "zur schillerndsten Ente im bundesrepublikanischen Ganoven-Teich", wie es RTL+ beschreibt. Durch exklusive Einblicke von Funke, der der Produktion sogar beratend zur Seite stand, will "Ich bin Dagobert" erklärtermaßen die Person hinter dem schillernden Verbrecher zeigen und einen hochbegabten Mann zeichnen, "der in den Abgrund blickte, dabei aber immer seinen Optimismus behielt und über sich selbst lachen konnte".

In der Hauptrolle ist Friedrich Mücke ("Der Ballon") als Kaufhauserpresser Dagobert zu sehen. Weitere Rollen übernehmen Mišel Matičević ("Babylon Berlin"), Sonja Gerhardt ("Deutschland 83"), Moritz Führmann ("Charité"), Doğuhan Kabadayı ("Tatort") und Bettina Lambrecht ("Pastewka"). In einem Cameo-Auftritt wird übrigens auch Arno Funke selbst zu sehen sein: In der fünften Folge taucht er kurz im Team der Ermittler auf - trifft dabei gewissermaßen auf sich selbst.

Autor der Serie ist Ronny Schalk, Produzenten bei Zeitsprung Pictures sind Dominik Frankowski, Till Derenbach und Michael Souvignier. Regie führt Hannu Salonen und hinter der Kamera ist Felix Cramer.