am 12.09.2024 - 08:00 Uhr

Die Pläne, die Paramount mit seinem Streamingdienst hatte, waren groß. Doch was der damalige CEO Bob Bakish seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Jahresbeginn zunächst in einer Townhall und schließlich einem schriftlichen Memo zu verkünden hatte, wollte so gar nicht mehr zur Aufbruchstimmung passen, die bis dahin vermittelt worden war. Denn um das Streaminggeschäft schnellstmöglich profitabel zu machen, sollten dringend die Kosten gesenkt werden.

Internationale Produktionen rückten durch die neue Strategie plötzlich in den Hintergrund - was auch für deutsche Produzenten keine gute Nachricht war, erst recht nach dem Rückzug von Sky aus der deutschen Fiction. Während selbst bereits veröffentlichte Serien wie "Kohlrabenschwarz", "Die Chemie des Todes" oder "Der Scheich" ebenso wie die deutsche Adaption von "RuPaul's Drag Race" in Folge einer Bereinigung der Library-Inhalte wieder von der Plattform verschwanden, wurden die für 2024 konkret angekündigten Serien-Projekte "Turmschatten" und "Zeit Verbrechen" gar nicht erst veröffentlicht.

Bemerkenswert: Die Produktionen von The Amazing Film Company und X Filme Creative Pool waren zum Zeitpunkt der Paramount-Entscheidung längst abgedreht - wo sie zu sehen sein würden, war also zunächst völlig unklar. Tatsächlich wurden in den vergangenen Monaten intensive Gespräche mit anderen Plattformen und Sendern geführt, um die Ausstrahlung doch noch zu ermöglichen. Während "Turmschatten" - immerhin unter anderem mit Heiner Lauterbach und Désirée Nosbusch sehr prominent besetzt - jüngst bei Sky eine neue Heimat fand (DWDL.de berichtete), war zuletzt noch immer unklar, wie es um "Zeit Verbrechen" bestellt ist.

Inzwischen kann aber auch hier Vollzug gemeldet werden: Nach DWDL.de-Informationen hat RTL Deutschland die Serien-Adaption des gleichnamigen True-Crime-Podcasts erworben und wird sie demnächst auf seiner Streaming-Plattform RTL+ veröffentlichen. Auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte RTL den Erwerb. "Wir freuen uns sehr, dass wir uns die Rechte an 'Zeit Verbrechen' sichern konnten und die preisgekrönte True-Crime-Serie ihre Streaming-Premiere in Deutschland exklusiv auf RTL+ feiern wird-", sagte eine RTL-Sprecherin. Wann genau die Serie startet, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.

Große Fangemeinde und erste Preise

Für Rückenwind sorgen bereits erste Auszeichnungen, die "Zeit Verbrechen" noch vor der offiziellen Veröffentlichung erhielt: So wurde die Produktion bereits im März, kurz nach ihrer Premiere auf der Berlinale, beim Deutschen FernsehKrimi-Preis als beste Krimiserie ausgezeichnet, an diesem Freitag nun soll das Ensemble der Serie den Schauspielpreis entgegennehmen. Zugleich dürfte RTL+ auf die große Fangemeinde schielen, die den Podcast schon seit vielen Jahren hört. Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin und langjährige Gerichtsreporterin der "Zeit", hatte "Zeit Verbrechen" bereits vor mehr als sechs Jahren ins Leben gerufen und ihn zu einem der erfolgreichsten Formate geformt.

Für die fiktionale Adaption sind nun vier Filme von jungen Regisseurinnen und Regisseuren entstanden, die auch für die Drehbücher verantwortlich zeichnen: Faraz Shariat ("Futur Drei"), Helene Hegemann ("Axolotl Overkill"), Mariko Minoguchi ("Mein Ende. Dein Anfang.") und Jan Bonny ("Wintermärchen"). Die Drehbücher sind teilweise in Zusammenarbeit mit Autorinnen und Autoren wie Raquel Dukpa, Paulina Lorenz, Esther Preussler und Jan Eichberg entstanden. Produziert wurden die vier Filme von Jorgo Narjes ("Wild Republic") und Uwe Schott ("Babylon Berlin").

Narjes und Schott wollen eigenen Angaben zufolge neue Wege gehen und "ungeahnte Perspektiven auf das Crime-Genre eröffnen, wie sie bereits Anfang vergangenen Jahres sagten. "Jeder der vier Filme verfolgt einen ganz eigenen Erzählansatz und verspricht eine außergewöhnliche Umsetzung, die nicht nur Fans des Podcasts in ihren Bann ziehen wird." Nur künftig eben nicht mehr bei Paramount+, sondern bei RTL+.