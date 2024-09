am 12.09.2024 - 10:27 Uhr

Bereits vor einigen Monaten hatte Prime Video unter dem Titel "Licht aus" ein sehr spezielles TV-Experiment angekündigt: Mehrere Promis sollen darin für insgesamt 120 Stunden ohne Licht leben, begleitet wird das von einer Psychologin. Nun steht der Cast der neuen Show: Mit dabei sind Sänger Pietro Lombardi, Moderatorin Jeannine Michaelsen, Comedian Timur Turga, Moderator Jochen Schropp, Schauspielerin Luna Schweiger, Comedian Negah Amiri, Model Gloria Burkandt sowie Schauspieler Gedeon Burkhard.

In insgesamt sechs Episoden müssen diese acht Promis also insgesamt fünf Tage lang ohne Licht auskommen. Moderiert wird die Show von Steven Gätjen aus dem sogenannten "Kontrollraum", mit dabei ist dort auch Psychologin Sandra Sangsari. Los geht’s bereits in einigen Wochen, die Show steht ab dem 31. Oktober auf der Plattform zur Verfügung.

Die Promis leben in den 120 Stunden übrigens nicht einfach nur in den (dunklen) Tag hinein, sondern müssen nach Angaben von Prime Video verschiedene Tests und Aufgaben bewältigen. Dabei dürften selbst einfachste Aufgaben zu einer Herausforderung werden - und die Zuschauerinnen und Zuschauer sind natürlich dank Infrarot und Nachtsichtkameratechnik immer mit dabei.

In einzelnen Spielen können die Promis Privilegien erhalten, etwa einen kurzen Aufenthalt im Lichtraum. Wer am Ende die Show gewinnt, entscheiden übrigens nicht die Zuschauerinnen und Zuschauer, sondern die Teilnehmenden untereinander. Produziert wird "Licht Aus" von Bildergarten Entertainment für Amazon MGM Studios. Produzent ist Karsten Roeder, Mike Timmermann als Head Of Show & Reality ist gesamtverantwortlich. Als Executive Producer fungiert Oliver Fischer, Producerinnen sind Anna Eva Heymer und Stephanie Haupt. Regie führt Nils Trümpener.

"Licht aus" basiert auf der britischen Reality-Show "Scared of the Dark", die im April 2023 bei Channel 4 zu sehen gewesen ist. Produziert wurde die Show auf der Insel von MultiStory Media. Die Produktionsfirma gehört, ebenso wie Bildergarten Entertainment, zur ITV-Gruppe.