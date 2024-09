Dass ProSieben das Kölner Abschiedsspiel von Lukas Podolski übertragen wird, hat der Privatsender bereits vor einigen Wochen angekündigt (DWDL.de berichtete). Nun stehen weitere Details fest - und die sorgen für bemerkenswerte Änderungen im Programmablauf.

Im Vorfeld, gewissermaßen als Aufwärmprogramm, wird ProSieben am 10. Oktober nämlich eine Spezial-Ausgabe von "TV total" zeigen. Zu sehen gibt es diese auf einem ungewöhnlichen Sendeplatz: Nicht nur, dass die Comedyshow mit Sebastian Pufpaff ausnahmsweise an einem Donnerstag laufen wird - um rechtzeitig zum Anpfiff fertig zu sein, beginnt das "TV total Poldi-Spezial" bereits um 19:45 Uhr.

Die Übertragung des Abschiedsspiels hat zugleich Auswirkungen auf "The Voice of Germany": Die Musikshow muss von ihrem traditionellen Sendeplatz am Donnerstag um 20:15 Uhr weichen und ist stattdessen schon einen Tag zuvor zu sehen, womit es 9. Oktober sogar zum Duell zwischen "The Voice" und der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" kommt.

"Nicht viele Menschen schaffen es, dass wir unser Programmschema über den Haufen werfen. Lukas Podolski ist einer von ihnen", sagt ProSieben-Senderchef Hannes Hiller. "Für sein Abschiedsspiel rollt die rote Sieben den grünen Teppich aus. Wir freuen uns auf einen großartigen und emotionalen Fußballabend in Poldis Wohnzimmer. Die Spezialausgabe von 'TV total' mit Puffi ist das perfekte Aufwärmprogramm und gibt diesem besonderen Abend den gebührenden Rahmen."

Die Übertragung von Podolskis Abschiedsspiel wird am 10. Oktober ab 20:45 Uhr übrigens von Matthias Opdenhövel moderiert. Als Kommentator ist Wolff Fuss im Einsatz, daneben fungiert Andrea Kaiser als Reporterin.