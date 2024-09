Es ist die inzwischen schon fünfte Staffel der VIP-Version von "Temptation Island", die RTL+ nun angekündigt hat. Im Frühsommer fanden die Dreharbeiten zu dieser auf Korfu statt. Entstanden sind zwölf Folgen, die RTL+ genauso zeigen will wie eine Wiedersehensshow. Los geht der Spaß am 2. Oktober. "Temptation Island VIP" ist dabei nur eine von vielen Flirt-Shows, die der Streamer produzieren lässt. Daneben gibt es noch Formate wie "Are you the One", "Ex on the Beach", "Love Fool" oder neuerdings auch "Die Bachelorette", die inzwischen ja exklusiv bei RTL+ beheimatet ist.

RTL+ setzt pro Jahr auf zwei Staffeln von "Tempatation Island". 2024 liefen von März bis Juni bereits Folgen einer Staffel, die nicht auf "VIPs" setzt. Vom klassischen "Temptation Island" liefen in Deutschland bereits sechs Staffeln. Umgesetzt werden Normalo- und "VIP"-Version von Banijay Productions Germany.