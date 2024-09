am 18.09.2024 - 10:10 Uhr

Alle wollen ein Stück vom Kuchen, manche nur ein bisschen später als andere: Kommende Woche, am 25. September, startet ein erneuertes o2 TV „basierend auf der globalen TV-Plattform der Telefonica Gruppe“, teilt das Unternehmen mit. Voraussetzung für die Nutzung ist allerdings ein bestehender Mobilfunk- oder Festnetzvertrag mit o2. Alle Tarife des neuen o2 TV sind - bei einer Vertragsbindung von stolzen 24 Monaten - zunächst einen Monat gratis nutzbar. Im Tarif M ist das Angebot nur im heimischen WLAN nutzbar, kostet dafür ab dem 2. Monat 6,99. Wer auch mobil TV nutzen will, zahlt 9,99 Euro.

Angeboten werden standardmäßig mehr als 130 Fernsehsender in HD. Über die neue Plattform ist künftig zusätzlich die Anlage von bis zu fünf Nutzerprofilen mit individuellen Empfehlungen sowie das kostenpflichtige Leihen von Filmen aus einer OnDemand-Videothek möglich. Kostenpflichtig ergänzt werden kann o2 TV in drei verschiedenen Bundles mit Netflix, dann XL Tarif genannt. Im Vordergrund der Vermarktung steht dabei das Angebot in den ersten zwölf Monaten das Netflix-Standard-Abo mit Werbung umsonst inklusive zu haben bei 9,99 Euro im Monat und ab dem 13. Monat dann 12,99 Euro zu zahlen.

Im Rahmen einer neuen Aktion können o2 TV-Kund*innen auch drei Monate RTL+ Premium kostenlos testen, zahlen dann ab dem 4. Monat 7,99 Euro statt regulär 8,99 Euro bei monatlicher Kündbarkeit nach dem ersten kostenpflichtigen Monat. Und auch ein PayTV-Paket ist zubuchbar bei o2 TV, im ersten Monat kostenlos - danach schlägt es mit 6,99 Euro zu Buche. Hier setzt Telefonica bzw. o2 auch auf die Zusammenarbeit mit M7 Deutschland, die mit Kinowelt Television HD, 360 TuneBox HD, DocuBox HD, FashionBox HD, Fast & Fun Box HD, FightBox HD, FilmBox Arthouse HD, GameToon HD, Crime + Investigation HD und History HD zehn der 40 verfügbaren PayTV-Sender beisteuern.

„Mit dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs für Kabelfernsehen suchen Millionen Haushalte nach einer attraktiven Alternative“, sagt Markus von Böhlen, Director Devices, Trading & Digital Life bei O2 Telefónica. „Mit dem neuen ‚O2 TV‘ bieten wir all diesen Verbraucherinnen und Verbrauchern ein optimales TV- und Streaming-Erlebnis für die ganze Familie zum hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Das neue Angebot ist auch für alle anderen Kunden von Interesse, die Entertainment und Internetzugang aus einer Hand haben möchten.“ Für bestehende Kund*innen ändert sich nach Unternehmensangaben allerdings vorerst nichts. Sie können bis auf weiteres ihr bisheriges Produkt - technisch basierend auf waipu.tv - wie gewohnt weiter nutzen.