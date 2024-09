Es ist gerade einmal einen Monat her, dass "Bild" über die Zukunft der Heavytones spekulierte - jener Band also, die schon zu Stefan Raabs Zeiten bei "TV total" für die Musik sorgte und dies auch tut, seit Pufpaff die Moderation der Comedyshow bei ProSieben übernommen hat. Schon damals deutete alles darauf hin, dass die Band künftig im Rahmen einer neuen RTL-Show für die Musik sorgen wird.

Wie "Bild" im August berichtete, sollen die Heavytones ihren Abschied bei "TV total" verkündet und im Gegenzug für die Konkurrenz-Sendung unterschrieben haben, bei der es sich wohl - wie sich nach dem TV-Comeback vom vergangenen Samstag erahnen lässt - um die neue RTL+-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" mit Stefan Raab handelt. In Unterföhring verwies man auf DWDL.de-Nachfrage jedoch damals noch auf den laufenden Vertrag. "Auf jeden Fall bis Jahresende" seien die Heavytones bei "TV total", hieß es.

Doch ganz offensichtlich kommt es nun doch anders: Jetzt hat die Band nämlich auf Instagram erklärt, dass sie bereits in der vergangenen Woche zum letzten Mal an der ProSieben-Show mitwirkten. Nach 18 Jahren und ungefähr 2.500 Sendungen wolle man sich "neuen Herausforderungen" stellen, heißt es in dem Posting, in dem sich die Heavytones beim Team von "TV total" und besonders auch bei Sebastian Pufpaff bedanken. "Jetzt beginnt für uns ein neues Kapitel und freuen uns auf alles, was kommt." Dass der Abschied so schnell kam, soll laut "Bild" auch damit zusammenhängen, dass die Heavytones am vergangenen Samstag nach dem Boxkampf von Stefan Raab auf dessen Pressekonferenz spielten - was für Verärgerung beim Team von "TV total" gesorgt haben soll.

Wie "TV total" ohne die Heavytones klingen wird, ließ ProSieben am Mittwoch zunächst offen und verwies auf DWDL.de-Nachfrage auf die Ausstrahlung von "TV total" um 20:15 Uhr. Dann wird's erstmals zum mehr oder weniger direkten Duell mit Stefan Raab kommen, dessen neue Show, eine Mischung aus "TV total" und "Schlag den Raab", bereits ab 20:10 Uhr bei RTL+ zum Abruf bereitstehen soll.